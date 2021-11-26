فيلاندر: فيدرر سيصطدم بالواقع عند العودة للملاعب

قال لاعب التنس السويدي المعتزل ماتس فيلاندر الفائز بسبعة ألقاب كبرى، إن النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر ”سيصطدم بالواقع“ عند عودته للملاعب والبطولات بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وقال فيدرر (40 عاما) في تصريحات لوسائل إعلام سويسرية، الأسبوع الماضي، إنه لا يتوقع أن يعود للبطولات من جديد قبل منتصف 2022، بينما يسعى لاستعادة سابق لياقته بعد خضوعه لأكثر من عملية جراحية في الركبة، وإنه ربما لن يتمكن من المشاركة في بطولة ويمبلدون.

مدرب فيدرر يستبعد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس https://t.co/StTpBVWYD2 pic.twitter.com/YN7qexJmfX — إرم سبورت (@EremSports) November 15, 2021

ويتقاسم فيدرر الرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج بألقاب البطولات الكبرى وهو 20 لقبا مع الإسباني رفائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال فيدرر إنه سيتمكن من الركض من جديد، في يناير كانون الثاني، قبل العودة للتدريب الفعلي على أرض الملعب، في مارس آذار أو أبريل نيسان.

وقال فيلاندر في تصريحات لشبكة ”يورو سبورت“: ”أعتقد أنه سيكون من الممكن له العودة للملاعب.. إذا ما استمر في المحاولة وعدم الاستسلام“.

وأضاف: ”أعتقد أنه عاقد العزم على العودة بالتأكيد“.

وتابع فيلاندر: ”أعتقد أن المشكلة الأكبر بالنسبة لي هي أن هؤلاء اللاعبين (المنافسين الأصغر سنا) أصبحوا في مستوى جيد فعلا. (ألكسندر) زفيريف و(دانييل) ميدفيديف يقدمان مستويات هائلة في بطولات التنس“.

وأتم: ”وبالطبع فإن فيدرر يملك إرساله، لكن كيف ستكون قوة إرسال فيدرر في مواجهة إرسال زفيريف أو ميدفيديف؟ أعتقد أن هذا سيكون بمثابة مواجهة مباشرة مع الواقع (بالنسبة لفيدرر)“.

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وخضع فيدرر لعمليتين جراحيتين في الركبة في 2020 غاب بسببهما عن البطولات لأكثر من عام كامل، وعاد في مارس آذار لكنه لعب فقط 13 مباراة.

وبسبب إصابة أخرى تعرض لها في بطولة ويمبلدون غاب فيدرر عن أمريكا المفتوحة ثم خضع لعملية جراحية جديدة.

وعن ذلك قال فيلاندر: ”لا أعتقد أن روجر فيدرر سيخوض الكثير من المباريات في بطولات التنس.. أعتقد أنه يدرك أن أمامه فرصة للفوز بثلاث أو أربع مباريات وربما لا يتضمن ذلك لقبا كبيرا أو مباراة نهائية. وأعتقد أن ذلك يستحق عناء العودة، حسب رأيه.

وختم: ”لا أعتقد أنه سيدرك ذلك قبل أن يلعب فعليا مجموعتين على الأقل أو ثلاث مجموعات في مواجهة لاعبين مثل زفيريف أو ميدفيديف“.