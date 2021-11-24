حاملا جميع ميدالياته.. أسامة الملولي يمثل أمام القضاء بتهمة التدليس

مثُل السبّاح التونسي والبطل الأولمبي، أسامة الملولي، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، لمحاكمته في قضية رفعتها ضده جامعة السباحة، ودخل الملولي إلى المحكمة حاملا الميداليات التي تحصل عليها.

وتمت دعوة أسامة الملولي للتحقيق معه ومحاكمته، على خلفية قضية رفعتها جامعة السباحة ضده وضد والدته، خديجة الملولي، واتهمتهما بالتدليس.

وقال الملولي، إن الجلسة تم تأجيلها، مضيفا في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”ليشهد العالم.. لسنا بلصوص و لسنا متحيلين و لسنا مبيضي أموال“.

وأضاف الملولي في تدوينته ”جاهدنا و عملنا سنين و عقود في خدمة الرياضة التونسية بفؤاد وضمير و زال العجب و اعتنقنا الذهب.. حبا في تونس وحبا في شعبها وهذا واجب و لكن.. يا خيبة المسعى و يا خيبة المصير..“.

وقال الملولي في تدوينته“ أُجلت جلستي أمام حاكم التحقيق في ما يخص الشكاية الكيدية للجامعة التونسية للسباحة أمام المحكمة المدنية بتونس.. سابقة عدلية و مصيرية أتعبتني وعطلتني و حرمتني من راحة البال والتركيز في مهامي.. لا أتمناها حتى لأعدائي“.

وحضر الملولي للمحكمة حاملا جميع الميداليات التي تحصل عليها على المستوى العالمي والأولمبي والعربي والأفريقي.

السباح التونسي أسامة الملولي يتراجع عن الاعتزال ويؤكد مشاركته في أولمبياد طوكيو https://t.co/vNS2JvnUlc pic.twitter.com/mGhyIwD2ZR — إرم سبورت (@EremSports) July 20, 2021

وأثارت هذه القضية جدلا واسعا في تونس، خاصة بعد أن اتهم الملولي الجامعة بمحاولة استهدافه، في حين نشرت الجامعة بلاغا أكدت فيه أنها أودعت شكوى أولى لدى النيابة العمومية ضد خديجة الملولي سنة 2017، وأخرى ضد أسامة الملولي سنة 2018 من أجل التدليس.

يذكر أن السباح التونسي أسامة الملولي أعلن مؤخرا عن اعتزاله، ثم أعلن التراجع عن قرار الاعتزال و الانسحاب من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، بعد لقائه مع رئيس اللجنة الأولمبية التونسية ‫محرز بوصيان، وتدخله لحل أزمته مع اتحاد اللعبة في بلاده.

وقال الملولي عبر حسابه على ”إنستغرام“: ”السيد رئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ محرز بوصيان تعهد بتصفية الأزمة بيني وبين الاتحاد التونسي للسباحة بعد أولمبياد طوكيو، وأصر عليّ بالمشاركة في نهائي الماراثون المقبل“.

وأضاف ”الأستاذ الرئيس بوصيان مؤمن بقدراتي على تشريف تونس واعتلاء المراكز الأولى في طوكيو، وتعهد بتوفير الظروف اللازمة واللائقة بالبطل الأولمبي للتحضير لأولمبياد باريس 2024 إن تسنى لي ذلك، أنا ممتن للجنة الأولمبية على هذا التدخل الدبلوماسي وهذه الروح الرياضية العالية التي إن تقدمت لا ترد ولا ترفض“.