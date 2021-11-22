نتائج سيرفايفر سيريس 2021: رومان رينز يتفوق على بيج إي.. وراو يتغلب على سماكداون

شهد عرض سيرفايفر سيريس 2021، العديد من الأحداث والنزالات الحاسمة في ليلة مثيرة للغاية.

بطل الإنتركونتننتال شينسكي ناكامورا، يتغلب على بطل الولايات المتحدة داميان بريست:

في العرض التمهيدي قبل انطلاق سيرفايفر سيريس، تغلب بطل الإنتركونتننتال شينسكي ناكامورا، على بطل الولايات المتحدة، داميان بريست، بالـ DQ بعدما اعتدى بريست على ناكامورا، خارج الحلبة، مستخدمًا جيتار ريك بوجز.

بطلة راو بيكي لينش تتغلب على بطلة سماكداون شارلوت فلير

وافتتحت بطلة راو بيكي لينش، نزالات عرض سيرفايفر سيريس، بانتصار ثمين على بطلة سماكداون شارلوت فلير، وتمكنت لينش من خطف الفوز، بعدما استغلت عدم انتباه الحكم، لتستخدم الحبال لمساعدتها في تثبيت الملكة.

فريق راو يتغلب على فريق سماكداون في نزال إليمنيشن رجال 5 ضد 5

حسم سيث رولينز، الفوز لفريق راو على فريق سماكداون، بعد إقصائه جيف هاردي، في نزال إليمنيشن 5 ضد 5. في البداية انسحب كيفين أوينز من النزال بشكل مفاجئ، ليضع فريق راو في مأزق، قبل أن يتمكن فين بالور من إقصاء هابي كوربن ومعادلة الكفة، ثم تمكن بوبي لاشلي من إقصاء كينج وودز. وبعد إقصاء كل من بوبي لاشلي، ودرو ماكنتاير من الفريقين بالـ Count Out، تمكن شيموس من إقصاء فين بالور، قبل أن يتمكن أوستن ثيري، من إقصاء شيموس، ليصبح جيف هاردي وحيدًا بفريق سماكداون، في مواجهة سيث رولينز وأوستن ثيري. تمكن هاردي من إقصاء ثيري، لتنحصر المنافسة بينه وبين سيث رولينز، الذي تمكن من حسم الفوز لفريق راو، بعد تثبيت جيف هاردي، بفضل ضربة ستومب قاضية.

أوموس يفوز بنزال باتل رويال بمشاركة 25 نجمًا من راو وسماكداون

وتمكن العملاق أوموس، من الفوز بنزال باتل رويال، بعدما نجح في إقصاء كل من أبولو كروز، وسيزارو، وأنجيلو دوكينز، ومونتيز فورد، وريكوشيه على التوالي.

بطلا راو للتاج تيم آر كي برو، يتغلبان على بطلي سماكداون للتاج تيم ذا أوسوس،

في ليلة تاريخية للأفعى راندي أورتن، الذي حطم الرقم القياسي لأكثر عدد من النزالات بالعروض الشهرية في تاريخ WWE تمكن بطلا راو للتاج تيم آر كي برو، من التغلب على بطلي سماكداون للتاج تيم ذا أوسوس، بعدما نجح أورتن في تثبيت جيمي أوسو، بفضل ضربة RKO.

فريق راو يتغلب على فريق سماكداون للسيدات في نزال إليمنيشن 5 ضد 5

تمكنت بيانكا بلير، من الصمود حتى النهاية، لتمنح فريق راو الفوز على فريق سماكداون في نزال إليمنيشن 5 ضد 5. في اللحظات الأولى، تمكنت توني ستورم، من إقصاء كارميلا، قبل أن تصعب الأمور أكثر على فريق راو، وتتمكن من إقصاء كوين زيلينا، لكنها في النهاية، سقطت أمام ليف مورجان. وبعد عمل جماعي من ساشا بانكس، وشوتزي، تمكن فريق سماكداون من إقصاء ليف مورجان، قبل أن تتمكن شاينا بازلر، من إقصاء ريا ريبلي، لتتبقى بيانكا بلير، وحيدة بفريق راو في مواجهة رباعي فريق سماكداون ساشا بانكس، وشاينا بازلر ونتاليا وشوتزي. وبعد خلاف في صفوف فريق سماكداون، تعرضت ساشا بانكس للإقصاء بالـ Count Out بعد تصرف غريب من نتاليا، وشاينا بازلر، ثم تمكنت بيانكا بلير، من إقصائهما لتنحصر المنافسة وبينها وبين شوتزي، وتحسم الفوز في نهاية المطاف.

بطل اليونيفرسال رومان رينز يتغلب على بطل WWE بيج إي

في نزال أشبه بالحرب، أثبت بطل اليونيفرسال رومان رينز، تفوقه مرة أخرى بعد تغلبه على بطل WWE بيج إي في الحدث الرئيسي لعرض سيرفايفر سيريس. تبادل البطلان السيطرة على مجريات النزال، وواجه رينز صعوبة شديدة في إسقاط بيج إي بعد ثلاث لكمات سوبرمان، وبينما كان رأس الطاولة، يستعد لتنفيذ ضربة سبير قاضية، تمكن بيج إي من قلب الطاولة، وإسقاط رينز بضربة سبير مفاجئة. وفي اللحظات الأخيرة من النزال، سدد رينز لكمة سوبرمان في وجه بيج إي، قبل أن يستهدف ساق بطل WWE المصابة، مما مهد الطريق أمام بطل اليونيفرسال، لإسقاط بيج إي بضربة سبير قاضية، وتثبيته بالعدات الثلاثة.