أول ظهور لنجمة التنس بينغ شواي منذ أنباء اختفائها (فيديو)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن نجمة التنس الصينية بينغ شواي حضرت أنشطة عامة أخيرا.

ولم تظهر المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي علنا منذ أن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني إن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي أجبرها على إقامة علاقة معه، وإنهما أقاما فيما بعد علاقة متقطعة بالتراضي.

⭕️ بعد اختفائها المفاجئ.. نجمة التنس الصينية #بينغ_شواي تظهر في لقطات فيديو كضيفة في إحدى البطولات المحلية. ⭕️ لم تظهر بينغ علنا منذ أن اتهمت نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء الجنسي عليها.#إرم_نيوز #الصين #China #pengshuai #彭帅 pic.twitter.com/R3pyOrAZSb — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

ولم يعلق تشانغ ولا الحكومة الصينية على مزاعمها. وتم حذف منشور بينغ سريعا من على وسائل التواصل الاجتماعي وتم حظر مناقشة الموضوع على الإنترنت الخاضع لرقابة شديدة في الصين.

ونشر هو شي جين رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية المدعومة من الدولة مقطع فيديو مدته 25 ثانية على تويتر يوم الأحد ظهرت خلاله بينغ وهي تبتسم وتلوح للمعجبين وتوقع على كرات تنس عملاقة للأطفال خلال إحدى البطولات.

وتحدثت بينغ إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في فيديو عبر الهاتف يوم الأحد وقالت إنها بخير وفي أمان.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان إنه ”في بداية المكالمة التي استمرت 30 دقيقة مع توماس باخ رئيس اللجنة وجهت بينغ شكرها إلى اللجنة الأولمبية الدولية لقلقها بشأن سلامتها.

وأضاف البيان ”أوضحت بينغ أنها بخير وفي أمان وتعيش في منزلها في بكين لكنها تريد من الجميع احترام خصوصيتها في الوقت الحالي.

”لهذا السبب تفضل قضاء بعض الوقت مع عائلتها وأصدقائها. ستواصل ممارسة التنس وهي الرياضة التي تحبها“.

وأعربت هيئات التنس العالمية عن قلقها، وهدد اتحاد اللاعبات المحترفات بسحب بطولاته من الصين. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تقديم أدلة على مكان وجود بينغ وسلامتها.