NBA.. فوضى عارمة وطرد ليبرون جيمس بعد ضربة في وجه ستيوارت لاعب بيستونز (فيديو)

قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز طُرد من مباراة ضد ديترويت بيستونز بعد ضربة بالمرفق في وجه إيساياه ستيوارت.

وكان ليكرز متأخرا 78-66 قبل تسع دقائق و18 ثانية على نهاية الربع الثالث عندما أطاح جيمس بذراعه وضرب لاعب الارتكاز ستيوارت في منطقة العين أثناء تنافسهما على الاستحواذ على كرة مرتدة بعد رمية حرة.

وتعين على العديد من أفراد الفريقين إبعاد ستيوارت، الذي كان الدم يسيل بغزارة من عينه، أثناء محاولته مواجهة جيمس في أكثر من مناسبة.

LeBron has been ejected after this flagrant 2 foul pic.twitter.com/CLbr3h6Zrz — NBA Central (@TheNBACentral) November 22, 2021

وبعد مراجعة رسمية للعبة، تم طرد جيمس للمرة الثانية فقط في مسيرته الممتدة منذ 19 عاما. وكان طرده الأول في نوفمبر تشرين الثاني 2017 ضد ميامي هيت.

وطُرد ستيوارت من المباراة أيضا بينما احتسب خطأ فني ضد راسل وستبروك لاعب ليكرز لدوره في المشاحنات بعد الواقعة.

وقال دوان كيسي مدرب بيستونز إن جرح ستيوارت تطلب ثماني غرز، وأعرب عن أمله في أن يتجنب لاعب الارتكاز أي إيقاف محتمل.

وأضاف كيسي: ”لا يجب أن يواجه أي شيء. لم يخرج من الملعب في الوقت المناسب؟ يجب على رابطة الدوري أن تقرر ذلك“.

Isaiah Stewart running after LeBron pic.twitter.com/wb23SyWYle — NBA Retweet (@RTNBA) November 22, 2021

”لكن الرجل حصل على ثماني غرز في جبهته. كان منزعجا. الدم يسيل على وجهه. لا أرى أي تداعيات من جانب رابطة الدوري من هذا المنطلق“.

ودافع أنطوني ديفيز لاعب ليكرز عن جيمس قائلا إن الاصطدام لم يكن مقصودا.

وقال ديفيز ”الجميع في الدوري يعرفون أن ليبرون ليس رجلا قذرا“، مضيفا أن جيمس كان يحاول الاعتذار لستيوارت فور وقوع الخطأ قبل أن تشتعل الأمور.

وتابع ”نحن لا نشجع العنف. أنا لا أروج للعنف“.

وبعد تأخره في الربع الثالث، انتفض ليكرز في الربع الأخير لينتصر في ديترويت ويضع حدا لثلاث هزائم متتالية.