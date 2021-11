NBA.. فوضى عارمة وطرد ليبرون جيمس بعد ضربة في وجه ستيوارت لاعب بيستونز (فيديو)

قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز طُرد من مباراة ضد ديترويت بيستونز بعد ضربة بالمرفق في وجه إيساياه ستيوارت.

وكان ليكرز متأخرا 78-66 قبل تسع دقائق و18 ثانية على نهاية الربع الثالث عندما أطاح جيمس بذراعه وضرب لاعب الارتكاز ستيوارت في منطقة العين أثناء تنافسهما على الاستحواذ على كرة مرتدة بعد رمية حرة.

وتعين على العديد من أفراد الفريقين إبعاد ستيوارت، الذي كان الدم يسيل بغزارة من عينه، أثناء محاولته مواجهة جيمس في أكثر من مناسبة.

LeBron has been ejected after this flagrant 2 foul pic.twitter.com/CLbr3h6Zrz

— NBA Central (@TheNBACentral) November 22, 2021