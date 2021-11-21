فرنسا تطالب الصين بالسماح لنجمة التنس بينغ شواي بالحديث عما حدث لها

دعا وزير الخارجية الفرنسي، السلطات الصينية، إلى السماح لنجمة التنس بينغ شواي، بالتحدث علنا لتوضيح ما حدث لها، محذرًا من عواقب دبلوماسية إذا لم يسمح لها بالحديث.

وقال جان إيف لو دريان، لتلفزيون ”إل.سي.آي“: ”أنتظر شيئًا واحدًا فقط.. أن تتحدث“ مضيفًا أنه قد تكون هناك عواقب دبلوماسية، إذا لم توضح الصين الموقف.

وحضرت نجمة التنس الصينية بينغ شواي، التي كان مكان وجودها موضع اهتمام دولي منذ أسابيع، بطولة في بكين اليوم الأحد، بحسب الصور الرسمية التي نشرتها البطولة الصينية.

وكان يمكن رؤية بينغ بين الضيوف في البطولة، مرتدية سترة زرقاء داكنة وسروالًا أبيض، وفقًا للصور المنشورة على الصفحة الرسمية للبطولة، على موقع وي تشات.

ولم تظهر المصنفة الأولى على العالم سابقًا، في الزوجي علنًا، منذ أن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، إن نائب رئيس الوزراء السابق، تشانغ قاولي، أجبرها على ممارسة الجنس، وإنهما أقاما فيما بعد علاقة توافقية متقطعة.

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

ولم تعلق الحكومة الصينية على مزاعمها، وتم حذف منشور بينغ سريعًا من على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم حظر مناقشة الموضوع على الإنترنت الخاضع لرقابة شديدة في الصين.

وأعربت هيئات التنس العالمية، عن قلقها، وهدد اتحاد اللاعبات المحترفات بسحب بطولاته من الصين. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تقديم أدلة على مكان وجود بينغ وسلامتها.

وقال متحدث باسم اتحاد اللاعبات المحترفات في رسالة بالبريد الإلكتروني، إلى ”رويترز“، إن الصور ولقطات الفيديو التي ظهرت اليوم الأحد، لبينغ، ما زالت ”غير كافية“ ولا تعالج مخاوف الاتحاد.

ولم ترد بعد سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا في بكين، على طلبات من رويترز، للتعقيب على ظهور بينغ اليوم الأحد، في العاصمة الصينية.

ولم يتسن لرويترز، التحقق بصورة مستقلة من صحة الصور، التي نُسبت إلى تسوي مينغ، الصحفي في غلوبال تايمز، وهي صحيفة مدعومة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

وتناول ستيف سيمون، رئيس اتحاد لاعبات التنس المحترفات، الأمر في بيان قال فيه: ”إن الأحداث الأخيرة في الصين، بشأن لاعبة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، بينغ شواي، تثير قلقًا عميقًا. بصفتنا منظمة مكرسة للمرأة، نظل ملتزمين بالمبادئ التي كنا عليها، والتي تأسست على المساواة والفرص والاحترام“.

وأضاف سيمون: ”بينغ شواي، وجميع النساء، تستحق أن يُسمع صوتها، لا أن تخضع للرقابة. ينبغي التعامل مع اتهامها بشأن سلوك زعيم صيني سابق، يتضمن اعتداء جنسيًا بمنتهى الجدية“.

وتشكل الصين سوقًا رئيسية للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، حيث تحتضن بطولات من بينها البطولة الختامية للموسم في شينزين، بجوائز مالية تبلغ قيمتها 14 مليون دولار.