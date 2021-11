فرنسا تطالب الصين بالسماح لنجمة التنس بينغ شواي بالحديث عما حدث لها

دعا وزير الخارجية الفرنسي، السلطات الصينية، إلى السماح لنجمة التنس بينغ شواي، بالتحدث علنا لتوضيح ما حدث لها، محذرًا من عواقب دبلوماسية إذا لم يسمح لها بالحديث.

وقال جان إيف لو دريان، لتلفزيون ”إل.سي.آي“: ”أنتظر شيئًا واحدًا فقط.. أن تتحدث“ مضيفًا أنه قد تكون هناك عواقب دبلوماسية، إذا لم توضح الصين الموقف.

وحضرت نجمة التنس الصينية بينغ شواي، التي كان مكان وجودها موضع اهتمام دولي منذ أسابيع، بطولة في بكين اليوم الأحد، بحسب الصور الرسمية التي نشرتها البطولة الصينية.

وكان يمكن رؤية بينغ بين الضيوف في البطولة، مرتدية سترة زرقاء داكنة وسروالًا أبيض، وفقًا للصور المنشورة على الصفحة الرسمية للبطولة، على موقع وي تشات.

ولم تظهر المصنفة الأولى على العالم سابقًا، في الزوجي علنًا، منذ أن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، إن نائب رئيس الوزراء السابق، تشانغ قاولي، أجبرها على ممارسة الجنس، وإنهما أقاما فيما بعد علاقة توافقية متقطعة.

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021