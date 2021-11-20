نشر صور للاعبة التنس الصينية بينغ شواي بعد اختفائها

نشر أحد الصحفيين الصينيين العاملين في وكالة إعلامية تابعة للحكومة الصينية صورا للاعبة التنس الصينية بينغ شواي التي اختفت أخبارها منذ 2 تشرين الثاني / نوفمبر نتيجة اتهامها لعضو بارز في السلطة الصينية بإجبارها على ممارسة الجنس.

واتهمت بينغ شواي نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي بإجبارها على ممارسة الجنس ثم إقامة علاقة متقطعة بالتراضي، مؤكدة أنها لا تستطيع تقديم دليل على ذلك وحذفت المنشور الذي قامت بنشره على الموقع الاجتماعي.

ونشر الصحفي شين شيوي صورا لبينغ شواي حديثة قال إنها نشرتها على موقع ”WE CHAT“ وكتبت عليها عبارة ”نهاية أسبوع جيدة“.

وظهرت بينغ شواي في الصور تلعب مع قطتها في غرفتها مع العديد من الدمى خلفها واعتمادات البطولات والكؤوس وصورة كبيرة لها معلقة على الحائط.

وقام صديقها بمشاركة الصور على الموقع المذكور في إشارة إلى أنها صور حديثة.

وكانت قناة تلفزيونية تابعة للدولة الصينية قد نشرت رسالة إلكترونية من البطلة الصينية بينغ شواي الأربعاء الماضي تنفي من خلالها كل الأخبار حول الاعتداء الجنسي وكتبت: ”الأخبار المتعلقة بالاعتداء الجنسي كاذبة“.

وبحسب صحيفة ”LE PARISIEN“ الفرنسية فإن الصور والرسالة الإلكترونية تزيد من الشكوك حول مصير البطلة الصينية بينغ شواي والمطالبة بالكشف عن مصيرها.

وكانت رابطة لاعبات محترفات التنس قد طالبت بالتحقيق في مزاعم اختفائها كما عبر البيت الأبيض والرئاسة الأمريكية عن قلقه من أخبار اختفائها وطالب بالكشف عن مكان وجودها خصوصا أنها لم تظهر علنا منذ اتهامها المسؤول الصيني بالاعتداء الجنسي.

تهديد بمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

وتؤثر قضية اختفاء بينغ شواي لاعبة التنس على الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة إقامتها في بكين في الفترة ما بين 4 و20 شباط / فبراير 2022، حيث تقوي دعوات للمقاطعة من عدة دول من بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب حقوق الإنسان في الصين واضطهاد الأقليات.

وبدأت بينغ شواي ممارسة التنس في الثامنة من عمرها بعد تشجيع من أحد أقاربها.

وفازت بلقبها الأول في الزوجي في بطولة تابعة لاتحاد اللاعبات المحترفات في قوانغتشو المفتوحة في 2007 مع شريكتها ومواطنتها يان زي، وفازت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى مع شريكتها التايوانية هسيه سو-وي في ويمبلدون 2013، بعد فوزهما على الثنائي الأسترالي آشلي بارتي وكيسي ديلاكوا.