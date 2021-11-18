بيج رامي يتجه للفن ويوقع عقدا للمشاركة في عمل بموسم رمضان 2022

سيخوض ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ بطل مستر أولمبيا 2020 و2021 لكمال الأجسام، أول تجربة فنية في رمضان المقبل؛ بعدما وقع عقدا مع المنتج المصري أحمد سمير للإعداد لعمل فني دون الكشف عن تفاصيله.

وكان بيج رامي البالغ عمره 37 عاما قد كتب عبر حسابه على تويتر، ”شيء ضخم يتم الإعداد له في أبريل 2022“ ، وذلك مع نشر صورة بصحبة المنتج المصري.

وقالت صحيفة ”المصري اليوم“، إن بيج رامي وقع عقدا مع المنتج المصري للمشاركة في عمل فني سيعرض في رمضان 2022، ليصبح أول عمل من نوعه في الشرق الأوسط بمشاركة عدد كبير من المحترفين.

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وأضافت الصحيفة أنه من المقرر عقد جلسات عمل مكثفة، الأيام المقبلة؛ للانتهاء من الاستعدادات للعمل، الذي سيتم الكشف عن تفاصيله قريبا.

وبالطبع، سيكون هذا العمل الفني، الذي لم يتضح بعد تفاصيله أو فكرته أو نوعه سواء كان مسلسلا أو برنامجا تلفزيونيا، هو الأول لبيج رامي.

وحافظ بيج رامي على لقب مستر أولمبيا بفوزه بالبطولة في نسخة 2021، بعد جولة قوية بين المتنافسين خاصة الوافدين الجدد على مستر أولمبيا، هانتر لابرادا ونيك والكر، لكن الحكام فضلوا ”بيج رامي“ وبراندون كاري قبل أن يحسمها البطل المصري.

وأقيمت نسخة مستر أولمبيا 2021 في أورلاندو بولاية فلوريدا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد حصل بيج رامي على 400 ألف دولار قيمة جائزة المركز الأول.

وتضمنت المسابقة 11 قسما – بما في ذلك أول ظهور لقسم Wellness، وكان مجموع جوائز البطولة 1.6 مليون دولار، واحتل مستر أولمبيا 2019 براندون كاري المركز الثاني، وحل الإيراني هادي شوبان في المركز الثالث.

وأصبح السبيعي البطل السادس عشر الذي يحصل على لقب مستر أولمبيا في تاريخها، بالإضافة إلى كونه المصري والإفريقي الوحيد والعربي الثاني، بعد اللبناني سمير بنوت الذي حصل على اللقب عام 1983.

وتعد مستر أولمبيا للمحترفين البطولة الأبرز في العالم في لعبة كمال الأجسام، وتأسست عام 1965 من قبل ما يعرف بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وتوجد شروط صعبة للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا السنوية، معظمها يتركز على الحصول على بطولات أخرى.