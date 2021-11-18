رياضة

ديوكوفيتش يؤيد حق اللاعبين في تلقي التطعيم أو الرفض
تاريخ النشر: 18 نوفمبر 2021 11:19 GMT
تاريخ التحديث: 18 نوفمبر 2021 12:15 GMT

ديوكوفيتش يؤيد حق اللاعبين في تلقي التطعيم أو الرفض

ديوكوفيتش حصد 20 لقبا كبيرا منها تسعة ألقاب في أستراليا المفتوحة وهو رقم قياسي غير مسبوق.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

من جديد أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش لاعب التنس الأول عالميا أنه يؤيد حق كل لاعب في الاختيار بين تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار أو عدم تلقيه.

وجاءت تصريحات ديوكوفيتش في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم المقبل، في يناير كانون الثاني 2022.

ورفض ديوكوفيتش مرارا الكشف عن موقفه بالنسبة للقاح، وقال في الشهر الماضي إنه غير واثق من مشاركته في أستراليا المفتوحة والدفاع عن اللقب في ملاعب ملبورن بارك ”إذا ظلت الأحوال على ما هي عليه“.

وقال مسؤولو حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، حيث تقام أستراليا المفتوحة في العاصمة ملبورن، إنه لن يسمح بمشاركة اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح في البطولة الكبرى.

وخلال الأسبوع الحالي، قال لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس إنه تلقى جرعتي اللقاح، لكنه لا يؤيد إلزام الجميع والرياضيين بصفة خاصة بالحصول على اللقاح.

وسبق لكيريوس ولأسباب مختلفة توجيه عدة انتقادات إلى ديوكوفيتش (34 عاما) الذي قال للصحفيين في تورينو الإيطالية حيث ينافس في البطولة الختامية للرجال ”هذا غير متوقع بسبب ما صدر عنه بحقي خلال الأعوام القليلة الماضية“.

وتابع ”لكني لابد أن أتفق معه هذه المرة على أن حرية الاختيار أساسية بالنسبة للجميع.. ولا ينطبق هذا على التطعيم فقط بل على أي شيء آخر في الحياة“.

وحصد ديوكوفيتش 20 لقبا كبيرا منها تسعة ألقاب في أستراليا المفتوحة وهو رقم قياسي غير مسبوق.

الدور نصف النهائي
وكان نوفاك ديوكوفيتش قد حجز مقعدا في الدور نصف النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال بفوزه على الروسي أندريه روبليف 6/3 و6/2 أمس الأربعاء، محققا انتصاره 50 هذا العام، بينما انسحب ستيفانوس تيتيباس بسبب إصابة في المرفق.

وتعافى اللاعب الصربي، الطامح للقبه السادس في البطولة الختامية، سريعا بعد خطأ مزدوج من روبليف في شوط إرساله.

وظهر المصنف الأول عالميا بثقة أكبر في المجموعة الثانية، وأجبر منافسه الروسي على ارتكاب أخطاء مكلفة ليحقق انتصاره 40 في البطولة الختامية خلال 68 دقيقة وأنهى المواجهة بإرسال ساحق.

وسيلعب ديوكوفيتش ضد نوري يوم الجمعة.

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