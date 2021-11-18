ديوكوفيتش يؤيد حق اللاعبين في تلقي التطعيم أو الرفض

من جديد أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش لاعب التنس الأول عالميا أنه يؤيد حق كل لاعب في الاختيار بين تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار أو عدم تلقيه.

وجاءت تصريحات ديوكوفيتش في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم المقبل، في يناير كانون الثاني 2022.

مدرب فيدرر يستبعد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس https://t.co/StTpBVWYD2 pic.twitter.com/YN7qexJmfX — إرم سبورت (@EremSports) November 15, 2021

ورفض ديوكوفيتش مرارا الكشف عن موقفه بالنسبة للقاح، وقال في الشهر الماضي إنه غير واثق من مشاركته في أستراليا المفتوحة والدفاع عن اللقب في ملاعب ملبورن بارك ”إذا ظلت الأحوال على ما هي عليه“.

وقال مسؤولو حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، حيث تقام أستراليا المفتوحة في العاصمة ملبورن، إنه لن يسمح بمشاركة اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح في البطولة الكبرى.

وخلال الأسبوع الحالي، قال لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس إنه تلقى جرعتي اللقاح، لكنه لا يؤيد إلزام الجميع والرياضيين بصفة خاصة بالحصول على اللقاح.

وسبق لكيريوس ولأسباب مختلفة توجيه عدة انتقادات إلى ديوكوفيتش (34 عاما) الذي قال للصحفيين في تورينو الإيطالية حيث ينافس في البطولة الختامية للرجال ”هذا غير متوقع بسبب ما صدر عنه بحقي خلال الأعوام القليلة الماضية“.

"أفضل لاعبي التنس بالعالم في مأزق".. رفض دخول غير المطعمين لخوض بطولة أستراليا المفتوحة https://t.co/87unJn3bqX pic.twitter.com/mdBWv9CYnq — إرم سبورت (@EremSports) October 27, 2021

وتابع ”لكني لابد أن أتفق معه هذه المرة على أن حرية الاختيار أساسية بالنسبة للجميع.. ولا ينطبق هذا على التطعيم فقط بل على أي شيء آخر في الحياة“.

وحصد ديوكوفيتش 20 لقبا كبيرا منها تسعة ألقاب في أستراليا المفتوحة وهو رقم قياسي غير مسبوق.

الدور نصف النهائي

وكان نوفاك ديوكوفيتش قد حجز مقعدا في الدور نصف النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال بفوزه على الروسي أندريه روبليف 6/3 و6/2 أمس الأربعاء، محققا انتصاره 50 هذا العام، بينما انسحب ستيفانوس تيتيباس بسبب إصابة في المرفق.

وتعافى اللاعب الصربي، الطامح للقبه السادس في البطولة الختامية، سريعا بعد خطأ مزدوج من روبليف في شوط إرساله.

وظهر المصنف الأول عالميا بثقة أكبر في المجموعة الثانية، وأجبر منافسه الروسي على ارتكاب أخطاء مكلفة ليحقق انتصاره 40 في البطولة الختامية خلال 68 دقيقة وأنهى المواجهة بإرسال ساحق.

وسيلعب ديوكوفيتش ضد نوري يوم الجمعة.