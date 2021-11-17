توابع "أحداث غرز علم الفيصلي".. إيقاف أسامة الزهراني لاعب الهلال ولا عقوبات على فارس العتيبي

قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إيقاف أسامة الزهراني لاعب نادي الهلال، بعد أحداث مباراة الهلال والفيصلي في دوري الكرة الطائرة السعودي، والتي شهدت اشتباكه مع فارس العتيبي لاعب الفيصلي.

وكان فيديو قد أظهر اشتباكا بين لاعبي الهلال والفيصلي لكرة الطائرة، وذلك بعد فوز الفيصلي بثلاثية، وذلك بعد غرز أحد اللاعبين ”فارس العتيبي“ علم الفريق في شبك الطائرة، ما أثار غضب لاعبي الهلال ودفعهم للاشتباك.

ووفقًا لبيان الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، فإنه تقرر إيقاف لاعب الهلال أسامة الزهراني مباراة واحدة، ولم يتم التعرض للاعب فارس العتيبي.

📄| بيان إعلامي pic.twitter.com/ZGBxeOeVus — Saudi VolleyBall| الإتحاد السعودي للكرة الطائرة (@ksavollyball) November 17, 2021

ونجح الفيصلي في التغلب على الهلال، ليتوجه فارس العتيبي لاعب الفيصلي، بعلم ناديه إلى الشباك ويقوم بغرزه، ما خلق حالة من الهرج والمرج في الصالة واشتباكات بين لاعبي الفريقين، حيث رفض لاعبو الهلال تصرف العتيبي.

وتم تغريم ناديي الهلال والفيصلي 20 ألف ريال على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريقين في كرة الطائرة.

ويتصدر فريق الفيصلي الدوري السعودي للكرة الطائرة هذا الموسم لأول مرة في تاريخه، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، إذ يملك 21 نقطة في رصيده مقابل 15 نقطة لنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

يذكر أن فارس العتيبي قام بزرع علم الفيصلي على غرار تصرف علي آل البليهي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، قد قام بغرز علم ناديه في منتصف ملعب مرسول بارك بعد فوز الهلال على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ولم يتلق لاعب الهلال أي عقوبات من الاتحاد الآسيوي على تصرفه.

ويتصدر فريق الفيصلي الدوري السعودي للكرة الطائرة هذا الموسم لأول مرة في تاريخه، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، إذ يملك 21 نقطة في رصيده مقابل 15 نقطة لنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

وحقق فارس العتيبي شهرة واسعة بعد غرزه علم الفيصلي في الشباك عقب الفوز على الهلال حيث تضاعف عدد متابعيه على تويتر من أقل من 1000 متابع إلى ما يقرب من 10360 حتى الآن، كما نال اللاعب دعما كبيرا من جماهير وإعلاميين منتمين لنادي النصر.