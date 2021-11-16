‏أبوظبي تستضيف مباريات من NBA لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن استضافتها رسميا مباريات من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بصفة عامة ابتداءً من 2022، إثر إبرامها اتفاقية شراكة تمتد لعدة سنوات مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية؛ وذلك تعزيزا لمكانة الإمارة كمركز للتميز والابتكار الرياضي.

ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي المباريات التمهيدية السنوية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حيث تحتضن مباراتين تمهيديتين قبل الموسم من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال شهر أكتوبر 2022، على أن يتم الإعلان عن الفرق المشاركة في المباريات ومعلومات إضافية أخرى لاحقا.

وتتضمن اتفاقية الشراكة إقامة العديد من التجارب التفاعلية بحضور نجوم كرة السلة الأمريكية الحاليين والمعتزلين، علاوة على إطلاق دوري الناشئين لكرة السلة ”جونيور NBA“ في مدارس دولة الإمارات، تشجيعا لقيم العمل الجماعي بروح الفريق، وتكريس الروح الرياضية.

كما تشتمل الاتفاقية على إطلاق منصة استشارات (إن بي إيه فيت)، التي تركز على الارتقاء بالصحة البدنية، فضلا عن تنظيم دوري الألعاب الإلكترونية NBA 2K League.

أبوظبي تستضيف مباريات من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ابتداءً من 2022، حيث أبرمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اتفاقية شراكة تمتد لعدة سنوات مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية وذلك تعزيزاً لمكانة الإمارة كمركزاً للتميز والابتكار الرياضي. pic.twitter.com/6jm2kB6hdw — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) November 16, 2021

وأضاف البيان: ”تأتي هذه الشراكة ضمن المبادرة التسويقية والسياحية (زوروا أبوظبي)، والتي تصبح بموجبها العاصمة الإماراتية الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في الصين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

وقال مارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية: ”تمثل الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لاستضافة فعاليات ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ودوري الألعاب الإلكترونية NBA 2K League للمرة الأولى في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، علامة فارقة في التطور المستمر لكرة السلة على مستوى العالم“.

وعادة يبدأ موسم الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر وينتهي بإقامة الدور النهائي بين بطل القسم الشرقي وبطل القسم الغربي في يونيو.

وتتجمع الفرق في أكتوبر من أجل معسكرات الإعداد لانطلاق الموسم الجديد لدوري السلة الأمريكي.

بينما الدور التمهيدي لدوري السلة الأمريكي (Regular Season) يبدأ عادة في شهر نوفمبر ويختتم في أبريل، والمرحلة الإقصائية (بلاي أوف) تقام من أواخر أبريل حتى يونيو.

أما فترة الراحة الصيفية لدوري السلة الأمريكي فتكون من شهر يوليو حتى سبتمبر.

وتقام مباراة كل النجوم (All-Star Game) والتي تجمع بين نجوم القسم الشرقي والقسم الغربي، في شهر فبراير من كل عام.