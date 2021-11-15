اشتباكات بعد وضع علم الفيصلي في الشباك احتفالا بالفوز على الهلال (فيديو)

وقعت اشتباكات بين لاعبي الفيصلي والهلال للكرة الطائرة، يوم الإثنين، في الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة.

ووفقا لبرنامج ”أكشن يا دوري“ فإن الاشتباكات بين لاعبي الفيصلي والهلال للكرة الطائرة، في حين قال الإعلامي علي السلمي إن أحد لاعبي الفيصلي احتفل بالفوز والصدارة، وغرز علم فريقه في الشبكة، الأمر الذي أغضب لاعبي الهلال ليتهجموا عليه.

وتطور الأمر حتى تدخل الجهات الأمنية لفض الاشتباكات بين الطرفين.

وقال سامي الحريري عبر برنامج ”أكشن يا دوري“: ”وجود العلم في الشباك عادية ولا تستحق هذه الأحداث لكنها بسبب الغيرة الزائدة من لاعب الهلال، ليرد عليه وليد الفراج ”كأنك لمحت البليهي“، في إشارة إلى غرس علي البليهي لاعب الهلال علم الفريق في منتصف ملعب مرسول بارك بعد الفوز 2/1 على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الشهر الماضي.

من جهته قال ماجد الفهمي: ”أتمنى زوال هذه السلوكيات التي حدثت بين لاعبي الهلال والفيصلي“.

بينما قال خالد الزغيبي، رئيس اتحاد كرة الطائرة السعودي: ”ما حدث بين لاعبي الهلال والفيصلي أمر مرفوض وسيتم مناقشته من لجنة الانضباط وتصدر عقوبة فيه.. لا نريد تحميل الأمور أكثر مما تحتمل.. المباريات المفصلية يحدث فيها بعض الأحداث ولا نريد أن نكون قاسيين“.

لاعب الفيصلي احتفل بالفوز والصدارة، وغرز علم فريقه في الشبكة، فما الذي يغضب لاعبي الهلال ليتهجموا عليه؟؟!!

حلال عليهم حرام على غيرهم ؟!! pic.twitter.com/PD02K9qwio — علي السُّلمي (@_alialsolami) November 15, 2021

وحسم الفيصلي نتيجة القمة لصالحه بعدما تفوق بثلاثة أشواط مقابل واحد للهلال، على صالة وزارة الرياضة في الرياض، بحضور جماهيري كبير.

وتفوق الفيصلي في الشوط الأول (24/26)، ونجح في توسيع الفارق في الشوط الثاني بنتيجة (18/25)، قبل أن يعود الهلال في الشوط الثالث ويفوز (22/25)، في حين أنهى الضيوف المواجهة من الشوط الرابع بنتيجة (27/29).

وبهذه النتيجة واصل الفيصلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز، حيث رفع رصيده إلى 21 نقطة، في حين جمدت الخسارة رصيد الهلال عند 15 نقطة في المركز الثالث.