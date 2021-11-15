مدرب فيدرر يستبعد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

قال إيفان ليوبيتشيتش، مدرب روجر فيدرر، إن اللاعب السويسري من غير المرجح أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مطلع العام المقبل، لكنه لا يزال يملك الإصرار على العودة للمسابقات في وقت لاحق.

ولم يظهر اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الكبرى منذ خسارته في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون في يوليو/ تموز، وخضع لجراحة جديدة في الركبة.

وردا على سؤال بشأن ظهور فيدرر في أولى البطولات الكبرى في العام الجديد في يناير/ كانون الثاني، قال ليوبيتشيتش المصنف الثالث عالميا سابقا، إن المؤشرات غير واعدة.

وأضاف المدرب الكرواتي لموقع ”ستاتس برفورم“: ”أعتقد أنه يملك فرصة ضئيلة جدا. إنه لا يزال يتعافى وبمعرفة بشخصيته، فهو يحب التأكد أنه يستطيع اللعب في البطولة بقوة 100%“.

وتابع ”لذا أعتقد أنه من غير الممكن الآن المشاركة في ”أستراليا المفتوحة“، لكنه سيقطع خطوة تلو الأخرى لأن عمره 40 عاما الآن وهو يحتاج إلى التحلي بالصبر. لا يستطيع التعافي بسرعته المعتادة ذاتها“.

ويتقاسم روجر مع رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش قائمة الأكثر فوزا بالألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ويبدو أنه من الصعب ظهور الثلاثي في ملبورن.

وكان نادال، الذي يعاني _أيضا_ من إصابات عديدة، قال إنه سيلعب في ”أستراليا المفتوحة“، بينما رفض ديوكوفيتش تأكيد موقفه بعدما قالت السلطات المحلية في أستراليا إنه ”يجب الحصول على جرعتي اللقاح ضد كوفيد-19 من أجل المشاركة في هذه المسابقة“.

وأكد مدرب فيدرر أن اللاعب السويسري لا يفكر حاليا في الاعتزال.

وقال ليوبيتشيتش ”لقد تحدثنا معا وأستطيع التأكيد أنه يريد العودة إلى لعب التنس. عندما يقرر التوقف فإنه سيعتزل، لكن لا أعتقد أن هذا سيحدث بشكل مفاجئ“.

Devastating 😔 Matteo Berrettini pulls up with injury mid way through his opening #NittoATPFinals match in Turin vs Zverev… pic.twitter.com/16osAaHqhJ — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2021

دموع الإيطالي ماتيو بريتيني

على صعيد آخر، انهمرت دموع الإيطالي ماتيو بريتيني بعدما أجبرته إصابة في البطن على الانسحاب من مباراته الأولى في البطولة الختامية لموسم التنس للرجال ضد ألكسندر زفيريف، لتحوم الشكوك حول استكماله المسابقة.

واعتبر زفيريف البطل الأولمبي فائزا بعدما انسحب بريتيني في وقت مبكر من المجموعة الثانية وأثناء تقدم اللاعب الألماني 7-6 و1-صفر، يوم الأحد.

وغاب بريتيني لمدة شهرين بسبب إصابة في البطن تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة في فبراير/ شباط الماضي.

ولا يعرف اللاعب البالغ عمره 25 عاما ما إذا كانت الإصابة، التي أجبرته على الانسحاب يوم الأحد، تمثل تفاقما للإصابة القديمة ذاتها.

وقال اللاعب الإيطالي ”الأمر صعب جدا عليّ من الجانب النفسي؛ لأني كنت مصابا في مكان قريب، لذا يكون من الصعب اللعب“.

وأضاف ”أنا _أيضا_ لا أعرف طبيعة الإصابة. سأرى كيف تسير الأمور، وبعد ذلك إذا لم تكن الإصابة خطيرة، فربما ألعب“.

وإذا لم يتمكن بريتيني من استكمال المسابقة، فإن بديله الأول المنتظر سيكون يانيك سينر.