مدرب فيدرر يستبعد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

قال إيفان ليوبيتشيتش، مدرب روجر فيدرر، إن اللاعب السويسري من غير المرجح أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مطلع العام المقبل، لكنه لا يزال يملك الإصرار على العودة للمسابقات في وقت لاحق.

ولم يظهر اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الكبرى منذ خسارته في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون في يوليو/ تموز، وخضع لجراحة جديدة في الركبة.

وردا على سؤال بشأن ظهور فيدرر في أولى البطولات الكبرى في العام الجديد في يناير/ كانون الثاني، قال ليوبيتشيتش المصنف الثالث عالميا سابقا، إن المؤشرات غير واعدة.

وأضاف المدرب الكرواتي لموقع ”ستاتس برفورم“: ”أعتقد أنه يملك فرصة ضئيلة جدا. إنه لا يزال يتعافى وبمعرفة بشخصيته، فهو يحب التأكد أنه يستطيع اللعب في البطولة بقوة 100%“.

وتابع ”لذا أعتقد أنه من غير الممكن الآن المشاركة في ”أستراليا المفتوحة“، لكنه سيقطع خطوة تلو الأخرى لأن عمره 40 عاما الآن وهو يحتاج إلى التحلي بالصبر. لا يستطيع التعافي بسرعته المعتادة ذاتها“.

ويتقاسم روجر مع رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش قائمة الأكثر فوزا بالألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ويبدو أنه من الصعب ظهور الثلاثي في ملبورن.

وكان نادال، الذي يعاني _أيضا_ من إصابات عديدة، قال إنه سيلعب في ”أستراليا المفتوحة“، بينما رفض ديوكوفيتش تأكيد موقفه بعدما قالت السلطات المحلية في أستراليا إنه ”يجب الحصول على جرعتي اللقاح ضد كوفيد-19 من أجل المشاركة في هذه المسابقة“.

وأكد مدرب فيدرر أن اللاعب السويسري لا يفكر حاليا في الاعتزال.

وقال ليوبيتشيتش ”لقد تحدثنا معا وأستطيع التأكيد أنه يريد العودة إلى لعب التنس. عندما يقرر التوقف فإنه سيعتزل، لكن لا أعتقد أن هذا سيحدث بشكل مفاجئ“.

