إلغاء نتيجة هاميلتون في التجارب التأهيلية لسباق السرعة في البرازيل

قرر المراقبون معاقبة لويس هاميلتون بالانطلاق من المركز الأخير بدلا من الأول في سباق السرعة في جائزة البرازيل الكبرى اليوم السبت، بسبب وجود خرق للوائح في الجناح الخلفي لسيارته مرسيدس.

ويحدد سباق السرعة لمسافة 100 كيلومتر أماكن الانطلاق في سباق الأحد، حيث ستتم معاقبة هاميلتون بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تغيير المحرك.

ويتأخر هاميلتون بفارق 19 نقطة عن ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر البطولة قبل أربعة سباقات من النهاية ويبدو أن آماله في تحقيق لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي بدأت تتبخر.

كما غرم مراقبو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ماكس فرستابن متصدر البطولة 50 ألف يورو (57250 دولارا) اليوم السبت بعد لمسه سيارة منافسه لويس هاميلتون لاختبار الجناح الخلفي في سيارة مرسيدس بعد التجارب التأهيلية لسباق السرعة، أمس الجمعة.

