إلغاء نتيجة هاميلتون في التجارب التأهيلية لسباق السرعة في البرازيل

قرر المراقبون معاقبة لويس هاميلتون بالانطلاق من المركز الأخير بدلا من الأول في سباق السرعة في جائزة البرازيل الكبرى اليوم السبت، بسبب وجود خرق للوائح في الجناح الخلفي لسيارته مرسيدس.

ويحدد سباق السرعة لمسافة 100 كيلومتر أماكن الانطلاق في سباق الأحد، حيث ستتم معاقبة هاميلتون بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تغيير المحرك.

ويتأخر هاميلتون بفارق 19 نقطة عن ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر البطولة قبل أربعة سباقات من النهاية ويبدو أن آماله في تحقيق لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي بدأت تتبخر.

كما غرم مراقبو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ماكس فرستابن متصدر البطولة 50 ألف يورو (57250 دولارا) اليوم السبت بعد لمسه سيارة منافسه لويس هاميلتون لاختبار الجناح الخلفي في سيارة مرسيدس بعد التجارب التأهيلية لسباق السرعة، أمس الجمعة.

BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

وتأهل السائق الهولندي، البالغ عمره 24 عاما والذي يتصدر البطولة بفارق 19 نقطة عن هاميلتون قبل أربعة سباقات من النهاية، في المركز الثاني لسباق السرعة الذي يحدد أماكن الانطلاق لسباق الأحد في جائزة البرازيل الكبرى.

وبعد التجارب التأهيلية لسباق السرعة أمس الجمعة ذهب فرستابن لفحص الجناح الخلفي في سيارته ثم سيارة هاميلتون ولمسها بيده.

وفي وقت لاحق أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن وجود خرق للوائح في الجناح الخلفي في سيارة هاميلتون.

وقال المراقبون في بيان إن فرستابن خرق اللوائح الرياضية التي تتضمن السلوك في منطقة الصيانة التابعة للاتحاد الدولي بعد التجارب.

وتقضي اللوائح بعدم ”لمس أو فحص أو إصلاح أو القيام بأي عمل“ طالما كانت السيارات في عهدة الاتحاد الدولي.

وخلع فرستابن قفازه ووضع يده في الفجوة في الجناح الخلفي لرد بول ثم ذهب إلى سيارة هاميلتون وفعل الأمر نفسه ولمسه في نقطتين.

وجاء تقرير المراقبين ليؤكد أن هذا التدخل لم يتسبب في تحريك الجناح الخلفي في سيارة مرسيدس.

وأضاف البيان: ”المراقبون أصبحوا على يقين أن لمس السيارات أصبح معتادا من السائقين بعد التجارب والسباقات.

”هذا كان التفسير الذي قدمه فرستابن وأن لمس هذه المنطقة من السيارة والتي كانت مثار تكهنات في السباقات الأخيرة من الفريقين أصبحت معتادة“.

وتابع البيان ”يُنظر إلى هذا الاتجاه العام على أنه غير ضار في الغالب وبالتالي لم تتم مراقبته عن كثب، ومع ذلك فهو انتهاك لقواعد منطقة الصيانة الخاصة بالاتحاد الدولي ويمكن أن يتسبب في ضرر“.

وأشار المراقبون إلى أن الغرامة كانت كافية في هذه الواقعة لكنهم حذروا من إمكانية توقيع عقوبات مختلفة لو تكرر الأمر.

وفي وقت سابق أبلغ كريستيان هورنر رئيس رد بول شبكة سكاي سبورتس أن سيارات فريقه تعرضت لهذه الأمور في الماضي.

وأضاف ”سبق أن لمس بعض السائقين مقود الفريق وفحصوا الجزء الداخلي من السيارة والجناح الأمامي والإطارات، هذا الأمر أصبح معتادا. لم يتم التطرق للأمر أو مناقشته من قبل“.