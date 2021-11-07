ألفاريز يهزم بلانت ويتوج بطلا بلا منازع لوزن فوق المتوسط في الملاكمة (فيديو)

أصبح الملاكم المكسيكي سول ”كانيلو“ ألفاريز بطلا للعالم بلا منازع لوزن فوق المتوسط بعد أن هزم وبالضربة القاضية منافسه الأمريكي كاليب بلانت في الجولة الـ11 من مباراتهما في لاس فيغاس، مساء يوم السبت، ليجمع بين ألقاب مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية.

وخاض كانيلو ألفاريز، البالغ 31 عاما، المباراة وهو يحمل ثلاثة ألقاب: مجلس الملاكمة العالمي، ورابطة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة العالمية.. بينما كان بلانت، البالغ 29 عاما، يحمل لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وسقط كاليب بلانت أرضا عقب لكمة خطافية من الفاريز لكنه نهض قبل انتهاء العد ثم لاحقه الملاكم المكسيكي ببضع لكمات بعد ذلك ليسقط مرة أخرى ويوقف الحكم المباراة معلنا فوز الفاريز.

وفي مقابلة قال الملاكم ألفائز بينما كان يحمل أربعة أحزمة ”أود توجيه الشكر إلى كل شخص هنا“.

وأضاف ألفاريز ”لم يكن من السهل الوصول لهذه النقطة لكن مع دعم أسرتي وفريقي نجحنا في المضي قدما. أهدي اللقب للجميع خاصة الجمهور المكسيكي الذي كان بمثابة فرد آخر في طاقم فريقي. نجحنا الليلة“.

وبهذا الفوز أصبح كانيلو ألفاريز أول مكسيكي يجمع الألقاب الأربعة وسادس ملاكم إجمالا يحقق هذا الإنجاز.

وعن خططه للمنافسة في وزن آخر قال الفاريز ”لا أعرف الآن. أحتاج للراحة. نحتاج لراحة نستحقها“.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“، فإن كانيلو ألفاريز هو أول مقاتل مكسيكي يُحكِم بلا منازع على قمة منافسات وزن فوق المتوسط، حيث تحدث كثيرًا قبل النزال عن تصميمه على تحقيق هذا الإنجاز لنفسه ولبلده المكسيك.

وواصل ألفاريز مسيرته المهنية الأكثر نجاحا في الملاكمة بفوزه الثامن على التوالي في ما يزيد قليلا على ثلاث سنوات، إذ لم يخسر في 16 مباراة منذ أن أسقطه قرار الأغلبية أمام فلويد مايويذر في 2013.

لم يكن بين ألفاريز وبلانت أي عداء شخصي حتى سبتمبر الماضي، عندما نشب بينهما شجار خلال مؤتمر صحفي في بيفرلي هيلز للترويج للمباراة.

وشهد النزال تسديد ألفاريز أكثر من من 361 لكمة، وقام بلانت بتسديد 441 لكمة، أي أكثر من عدد ضربات كانيلو، ولكن ألفاريز برع في اللكمات القوية التي حسمت المواجهة لصالحه في الجولة الـ11.