وفاة شون رودن بطل مستر أولمبيا 2018

توفي بطل مسابقة مستر أولمبيا 2018، شون رودن، عن عمر يناهز 46 عامًا، اليوم السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفقا لمصادر قريبة من موقع Generation Iron المتخصص في كمال الأجسام.

وقال الموقع إن مدرب رودن، كريس أسيتو، أكد أيضًا وفاة لاعب كمال الأجسام لأصدقائه المقربين، حسبما نقلت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن الموقع المتخصص.

وبدأت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من زملائه الرياضيين والخبراء والمشجعين تتدفق على النجم الراحل، يوم السبت.

كتب أحد المعجبين على تويتر: ”أرقد في سلام يا شون رودن، خبر محزن للغاية لم تتح لك فرصة أخرى للفوز بمستر أولمبيا!“.

وقال آخر: ”ما زلت لا أصدق ذلك، أرقد في سلام شون رودن“.

كما أشاد الأصدقاء والمعجبون بالنجم في آخر مشاركة له على حسابه في تطبيق ”إنستغرام“، نشرها على حسابه قبل ثلاثة أيام.

وجاء في تعليقه: ”أراك في الجانب الآخر“، ويبدو أن رودن قد يشعر أن نهايته قريبة.

كتب صديقه روب بيلي: ”واحدا بين الأعظم على مر العصور، قضينا العديد من الأوقات السعيدة معًا. سنفتقدك يا رجل“.

وأضاف برادلي مارتن: ”هذه الروح الطيبة. أرقد بسلام“.

وكان شون رودن أسطورة كمال الأجسام الحديثة الذي واجه أيضًا جدلًا كبيرًا في السنوات التي أعقبت فوزه بمستر أولمبيا في عام 2018.

وبدأت مسيرته مع كمال الأجسام في عام 1992 ودخل الرياضة على مستوى الهواة، لكنه تعرض لإصابات عديدة، وبعد وفاة والده تحول إلى إدمان الكحول.

وبعد سنوات من التعافي البطيء عاد إلى الرياضة، وحصل في النهاية على بطاقة الاتحاد الدولي لكمال الأجسام IFBB Pro الخاصة به في عام 2010.

واحتل شون رودن المركز الحادي عشر في أول ظهور له في مستر أولمبيا في عام 2011، وتقدم للمركز الثالث في عام 2012، ومنذ ذلك الحين ظل في المراكز الخمسة الأولى في المسابقة عامًا بعد عام.

وفي عام 2018، هزم شون فيل هيث في مستر أولمبيا وعمره يناهز 43 عامًا، مما جعله أكبر لاعب كمال أجسام يفوز باللقب على الإطلاق.

ولا تعد هذه هي الوفاة الأولى في عالم كمال الأجسام، حيث توفي مؤخرا الأمريكي جورج بيترسون بشكل مفاجئ، والذي كان أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا 2021 عن عمر ناهز 37 عاما.

وكان بيترسون أحد الأبطال الأساسيين لعالم كمال الأجسام لعدة سنوات، حيث ظهر في العديد من العروض العالمية، بما في ذلك الظهور في بطولة مستر أولمبيا في 4 مناسبات، منها ثلاث مرات في فئة كلاسيك فيزيك.

ولم يعلن بشكل رسمي سبب وفاة بيترسون المفاجئ، وكانت العديد من التقارير الصحفية التي انتشرت مؤخرا قد أشارت إلى أن سبب وفاته قد يرجع إلى مشاكل تتعلق بمدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم، قبل المشاركة في البطولات الكبرى.