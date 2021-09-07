نتائج WWERAW: أوموس وراندي أورتن ينقضان على بوبي لاشلي (فيديو)

وافق بطل WWE بوبي لاشلي على تحدي راندي أورتن لمواجهته في نزال فردي، لكن أورتن اشترط أن تكون هذه المواجهة على لقب WWE قبل الموافقة.

وبعد تشاورهما أعلن إم في بي وبوبي لاشلي قبولهما شرط راندي أورتن وإقامة النزال في عرض إكستريم رولز المقبل.

ذا نيو داي يتغلبان على ذا فايكينج رايدرز

انطلق نزال تحديد منافس فريق آر كي برو على لقب راو للتاغ تيم بمواجهة بين فريقيّ ذا نيو داي وذا فايكينج رايدرز. وتمكن ذا نيو داي من الفوز ومواصلة المشوار لمواجهة جيندر ماهال وفير.

ذا نيو داي يتغلبان على جيندر ماهال وفير.

كما تغلب فريق ذا نيو داي على لوتشا هاوس بارتي بعد إقصاء جيندر ماهال وفير.

ذا نيو داي يتغلبان على تي بار ومايس

وبعد نجاحهما في إقصاء لوتشا هاوس بارتي تمكن كوفي كينجستون وإكسافيير وودز من التغلب على الثنائي الشرس تي بار ومايس، وعقب النزال تعرض ذا نيو داي ومنصور ومصطفى علي لاعتداء عنيف من تي بار ومايس قبل أن يقرر آدم بيرس وسونيا ديفيل استكمال النزال في وقت لاحق من الليلة.

شيموس يتغلب على درو ماكنتاير

من جهته، وبعد أداء قوي كالعادة من الطرفين تمكن شيموس من التغلب على صديقه السابق درو ماكنتاير ليضرب موعدا مع بطل الولايات المتحدة داميان بريست في إكستريم رولز.

ريا ريبلي ونيكي إي إس إتش يتغلبان على نتاليا وتامينا

تمكنت ريا ريبلي ونيكي إي إس إتش من تحقيق انتصار مهم على بطلتيّ التاج تيم نتاليا وتامينا وهو الفوز الذي يثبت أنهما قادمتان بقوة للمنافسة على لقب التاج تيم.

كاريون كروس يتغلب على جون موريسون

بعد ظهوره في برنامج مويست تي في… تغلب كاريون كروس على جون موريسون بعدما أجبره على الاستسلام بفضل حركة ”كروس جاكت“.

شارلوت فلير تتغلب على نيا جاكس وتحافظ على لقب راو

ونجحت بطلة راو شارلوت فلير في الدفاع عن لقبها بتغلبها على نيا جاكس بعدما تسببت شاينا بازلر في تشتيت انتباه صديقتها لتنتهز الملكة الفرصة وتحسم الفوز. وعقب النزال ظهرت أليكسا بليس لتكشف عن نيتها انتزاع لقب راو من شارلوت فلير.

ريجي يتغلب على أكيرا توزاوا ويحافظ على لقب 24/7

وتمكن ريجي من الحفاظ على لقب 24/7 بعد تغلبه على أكيرا توزاوا ونجاحه في الإفلات من مطارديه عقب النزال، كما تغلب فريق ذا نيو داي على منصور ومصطفى علي بعد استكمال نزال تحديد منافس فريق آر كي برو على لقب راو للتاغ تيم.

آي جاي ستايلز وأوموس يتغلبان على ذا نيو داي

وبعد أداء بطولي طوال الليلة سقط الثنائي كوفي كينجستون وإكسافيير وودز أخيرا أمام بطليّ التاج تيم السابقين اي جاي ستايلز وأوموس.

بوبي لاشلي وإم في بي يتغلبان على اي جاي ستايلز وأوموس

وتمكن بطل WWE بوبي لاشلي وإم في بي من اقتناص فرصة المنافسة على لقب راو للتاغ تيم، الأسبوع القادم، بعد تغلبهما على اي جاي ستايلز وأوموس.

وعقب النزال تعرض لاشلي لضربة تشوكسلام من أوموس وضربة RKO مباغتة من راندي أورتن.