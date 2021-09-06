زفيريف وهاريس يتأهلان لدور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

شق الجنوب أفريقي غير المصنف لوريد هاريس طريقه إلى دور الثمانية لأول مرة في بطولة كبرى بفوزه 6/7 و6/4 و6/1 و6/3 على الأمريكي ريلي أوبيلكا، في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الإثنين.

وسيلتقي هاريس (24 عاما)، الذي كانت أفضل نتيجة له في بطولة كبرى عندما بلغ الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، في الدور المقبل مع المصنف الرابع ألكسندر زفيريف من أجل حجز مقعد في قبل النهائي.

تيتيباس يقلل من أهمية "استراحات المرحاض" قبل مواجهة ألكاراز https://t.co/t0DbN4yp8T pic.twitter.com/a6lFQNNO6c — إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2021

وفاز هاريس، الذي تغلب على المصنف السابع الكندي دينيس شابوفالوف في مجموعات مباشرة في الدور الماضي، بنسبة 92% من نقاط إرساله الأول، وأرسل 36 ضربة إرسال ساحقة و62 ضربة ناجحة ليمتلك زمام المبادرة أمام أوبيلكا.

وانتفض هاريس في منتصف المجموعة الأولى ليكسر الإرسال القوي لمنافسه ويتقدم 5/4.

ورد أوبيلكا، آخر لاعب أمريكي في منافسات فردي الرجال، سريعا وكسر إرسال منافسه الجنوب أفريقي وحسم الشوط الفاصل ليتقدم 1/0 في المباراة، لكن ذلك كان أفضل ما يمكن أن يحققه المصنف 22.

وظلت المجموعة الثانية متكافئة حتى الشوط الأخير عندما كسر هاريس إرسال منافسه ليتعادل 1/1 في المجموعات، قبل أن ينتفض ويحسم الفوز بالمجموعتين التاليتين.

وكسر هاريس إرسال ريلي ست مرات في المباراة، بينما فقد إرساله مرة واحدة فقط، وارتكب 16 خطأ سهلا ليحقق أفضل نتيجة في مسيرته.

اعتبر تلاعبا قد يغير نتيجة مباراة.. مطالب بتغيير لوائح "دخول المرحاض" في التنس https://t.co/t3rSyHH6GK pic.twitter.com/4zXKBlqtuY — إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2021

فوز زفيريف

فاز ألكسندر زفيريف بسهولة على يانيك سينر 6/4 و6/4 و7/6 ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الإثنين، ويمدد المصنف الرابع انتصاراته إلى 15 مباراة متتالية.

وبات من الصعب أن يتذكر الألماني زفيريف آخر مرة خسر فيها مباراة، بعد مسيرة متألقة قادته للفوز بذهبية الفردي في أولمبياد طوكيو، وبطولة سينسناتي، وبلوغ دور الثمانية في فلاشينغ ميدوز.

وكانت آخر مرة يتذوق فيها زفيريف طعم الهزيمة في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ولم يتعرض لأي خطورة في أمريكا المفتوحة، وتأهل إلى دور الثمانية بعد خسارة مجموعة واحدة فقط.

وكسر زفيريف إرسال الإيطالي سينر المصنف 13 مرة واحدة في كل مجموعة، بينما أطلق 17 ضربة إرسال ساحقة، بينها اثنتان في شوط فاصل صعب، ليحسم المباراة دون خوض مجموعة رابعة في يوم رطب على ملعب آرثر آش.

وكسر سينر إرسال زفيريف مرة واحدة خلال المباراة، ليدرك التعادل 4/4 في المجموعة الثالثة، لكن لم ينجح في مواصلة ذات الأداء أمام زفيريف، ليخسر الشوط الفاصل والمباراة.