وفاة ملاكمة مكسيكية إثر إصابتها في نزال مطلع الأسبوع

توفيت الملاكمة المكسيكية الشابة جانيت زاكارياس زاباتا، يوم الخميس، متأثرة بإصابات تعرضت لها خلال نزال خاضته مطلع هذا الأسبوع في مدينة مونتريال الكندية.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، فإن شركة ”غروب إيفون ميتشل“ المروجة للملاكمة قالت، في بيان عبر تطبيق ”إنستغرام“، إن زاباتا ”18 عاما“ فارقت الحياة خلال تواجدها في المستشفى يوم الخميس.

وتلقت زاباتا عدة لكمات قوية من منافستها الكندية ماري بيير هول، خلال الجولة الرابعة من النزال، يوم السبت الماضي.

وتعرضت زاباتا لحالة تشنج واندفع نحوها زوجها ومدربها جوفاني مارتينيز، وقد تلقت الإسعافات الأولية من جانب الطاقم الطبي قبل أن تُنقل إلى المستشفى.

وجرى إدخال زاباتا في غيبوبة محفزة طبيا، لكن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياتها، وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات.