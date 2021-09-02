نورمحمدوف: رونالدو أخبرني بعودته إلى مانشستر يونايتد قبل شهر

زعم أسطورة UFC حبيب نورمحمدوف أن كريستيانو رونالدو أخبره أنه سيعود إلى مانشستر يونايتد ”منذ شهر“، وقبل الانتقال رسميا من يوفنتوس إلى أولد ترافورد الذي تم بالفعل يوم الجمعة الماضي.

وقضى المهاجم البرتغالي (36 عاما) ستة مواسم في يونايتد بين 2003 و2009، وفاز بثمانية ألقاب كبرى وعاد لفريقه السابق قادما من يوفنتوس بعد التعاقد لمدة عامين.

وسيرتدي قميصه الشهير 7 الذي كان يرتديه في فترته الأولى مع يونايتد، ليسير على خطى أساطير النادي جورج بيست ورايان روبسون وإيريك كانتونا وديفيد بيكهام.

وقد تنازل الأوروغواياني إدينسون كافاني عن الرقم 7 إلى رونالدو، بينما سيرتدي القميص رقم 21 بعد عودته من ارتباطاته مع منتخب بلاده، الذي يشارك في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

ومن المقرر أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد أمام جمهور صاخب على أرضه ضد نيوكاسل يونايتد في 11 سبتمبر/أيلول الحالي، وذلك بعد حسم قراره بالعودة إلى يونايتد بعدما فضله على منافسه التقليدي مانشستر سيتي.

ومع اقتراب أيقونة أولد ترافورد على ما يبدو من الانتقال المثير للجدل إلى ملعب الاتحاد، ألمح أولي غونار سولشاير إلى أن يونايتد حريص أيضًا على التعاقد مع الهداف التاريخي لريال مدريد.

وفي نفس اليوم، أذهل يونايتد المشجعين عندما كشفوا أنهم وافقوا على صفقة لعودة أسطورة البرتغال إلى ديارهم.

ومع ذلك، فإن صديقه المقرب حبيب لم يتفاجأ بالصفقة، حيث قال أسطورة الفنون القتالية المختلطة إن رونالدو أبلغه بنفسه عن انتقاله لمانشستر يونايتد قبل شهر.

ويعتقد حبيب أن صديقه اتخذ القرار الصائب بالعودة إلى إنجلترا، قائلا لمحطة ”روسيا اليوم“: ”قبل شهر أخبرني رونالدو أنه سينتقل إلى يونايتد. كنت أتوقع أن تتم هذه الصفقة. أعتقد أن يونايتد أكثر ملاءمة له من يوفنتوس. بالنسبة لي، لم يكن الانتقال مفاجئًا“.

رسميًا: كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر يونايتد https://t.co/4IDVBV9pqh pic.twitter.com/9Hoa9J0JuD — إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2021

وكشف نورمحمدوف (32 عاما)، في وقت سابق من العام الحالي، عن حديثه مع رونالدو ”كل يوم تقريبًا“ ، مضيفا: ”نتحدث عدة مرات- كل يوم تقريبًا- لكن عندما التقينا أجرينا محادثة حول من أين حصلنا على دافعنا. أخبرني أنه يريد أن يكون ابنه خلفًا له. عندما كان كريستيانو طفلاً، كان يحلم فقط بامتلاك زوج بسيط من الأحذية. لكن الآن ابنه لديه كل شيء. إنه يخشى ألا يشعر ابنه بنفس التعطش للنجاح ونفس الإرادة“.

وأضاف البطل الروسي المعتزل القادم من داغستان: ”هذه الإرادة تسترشد الناس. تشعر بالرغبة في تحقيق الأشياء. عندما يكون لديك كل شيء، من الصعب أن تجد الدافع المناسب. عندما أخبرني بذلك، لن أقول إنني فوجئت، لكنني استمتعت بالاستماع إليه. أدركت أنه شخص لا يكتفي بلقب واحد أو اثنين أو ثلاثة ألقاب“.