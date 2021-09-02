فيدرر يتصدر قائمة فوربس لأعلى لاعبي التنس أجرا

كشفت مجلة ”فوربس“ اليوم الخميس أن روجر فيدرر كان أكثر لاعبي التنس دخلا في العالم خلال آخر 12 شهرا، حيث جمع 90.6 مليون دولار قبل خضم الضرائب، رغم خوض اللاعب السويسري عددا قليلا من المباريات بسبب الإصابة.

وقالت فوربس في موقعها على الإنترنت إن فيدرر، الذي غاب عن بطولة أمريكا المفتوحة بسبب إصابة في ركبته، حصل على أقل من مليون دولار من التنس خلال هذه الفترة، بينما يرجع الجزء الأكبر من دخله إلى عقود الرعاية والاتفاقيات التجارية.

وتحتل اليابانية نعومي أوساكا المركز الثاني في قائمة الأعلى دخلا بين لاعبي التنس، حيث جمعت 60.1 مليون دولار قبل خصم الضرائب، بينما أكملت سيرينا وليامز ونوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال المراكز الخمسة الأولى.

قال السويسري روجر #فيدرر إنه انسحب من منافسات التنس في #أولمبياد_طوكيو بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال موسم البطولات بالملاعب العشبية.#إرم_سبورت pic.twitter.com/s6GsWns1BI — إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2021

وتغيب سيرينا ونادال أيضا عن آخر البطولات الأربع الكبرى للعام بسبب الإصابة.

وأضافت فوربس أن قائمة اللاعبين العشرة الأوائل حصدوا 320 مليون دولار في آخر 12 شهرا بانخفاض بلغ ستة بالمئة عن العام الماضي، ويرجع ذلك الانخفاض إلى حد كبير بسبب البطولات والمباريات الاستعراضية التي ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19.

ورغم الانخفاض، حصد العشرة الأوائل المزيد من الأموال بعيدا عن الملاعب بفضل اتفاقات الرعاية مع الشركات الكبرى.

وفيما يلي قائمة أعلى عشرة لاعبين أجرا في التنس:

روجر فيدرر – 90.6 مليون دولار

نعومي أوساكا – 60.1 مليون دولار

سيرينا وليامز- 41.8 مليون دولار

نوفاك ديوكوفيتش – 38 مليون دولار

رفائيل نادال – 27 مليون دولار

كي نيشيكوري – 26 مليون دولار

دانييل ميدفيديف – 13.9 مليون دولار

دومينيك تيم – 8.9 مليون دولار

ستيفانوس تيتيباس – 8.1 مليون دولار

آشلي بارتي – 5.8 مليون دولار