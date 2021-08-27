ممر شرفي من لاعبي الهلال والباطن لتكريم طارق حامدي صاحب فضية الكاراتيه لأولمبياد طوكيو (فيديو)

نظم لاعبو الهلال والباطن ممرًا شرفيًا لتكريم بطل الأولمبياد ولاعب الهلال والأخضر للكاراتيه طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان حامدي قد توج بالميدالية الفضية بعد خسارته الميدالية الذهبية أمام نظيره الإيراني سجاد كنج زادة، السبت، بعد تعرضه لعقوبة نتيجة ضربة على الجزء العلوي من جسد اللاعب الإيراني طرحته أرضًا.

ويأتي ذلك تزامنًا من استضافة فريق الهلال نظيره الباطن، اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

بعد تشريفه للبعثة السعودية في المحفل العالمي.. لاعبو #الهلال و #الباطن يقفون في ممر شرفي لتكريم البطل #طارق_حامدي. pic.twitter.com/YZxPps08J0 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 27, 2021

وكان وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أعلن عن تكريم طارق حامدي لاعب المنتخب للكاراتيه صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 بمكافأة الميدالية الذهبية، وذلك بعدما حصل على الميدالية الفضية لوزن 75 كيلوجرامًا، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

وقرر عبد العزيز بن تركي آل سعود تكريم اللاعب السعودي طارق حامدي بمبلغ قدره 5 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة المالية تعبر عن مدى تميزه في تلك المسابقة وتمثيل المملكة العربية السعودية بصورة مشرفية وبذل قصارى جهده لتحقيق المركز الأول الذي كان على وشك أن يحدث إلا أن الحظ لم يحالفه للتغلب على منافسه.