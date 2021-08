سيرينا وليامز تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

أعلنت المخضرمة سيرينا وليامز، اليوم الأربعاء، الانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، التي تنطلق الأسبوع المقبل، بسبب عدم التعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية قبل انطلاق آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وابتليت سيرينا، الفائزة باللقب ست مرات في فلاشينغ ميدوز، بالإصابات هذا الموسم وتساقطت دموعها بعدما اضطرت إلى الانسحاب من مباراتها بالدور الأول لبطولة ويمبلدون بسبب إصابة في الساق.

وغابت اللاعبة البالغ عمرها 39 عاما، والتي تبحث منذ فترة عن لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى، عن أولمبياد طوكيو، كما ابتعدت عن بطولة سينسناتي التي تقام للاستعداد لأمريكا المفتوحة.

Serena Williams has withdrawn from the US Open citing her hamstring injury from Wimbledon.

