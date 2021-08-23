ارتفاع قياسي للجوائز المالية الإجمالية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

قال منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الإثنين، إنها ستمنح جوائز مالية إجمالية قدرها 57.5 مليون دولار هذا العام، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 57.2 مليون دولار في 2019.

وأقيمت البطولة دون جماهير العام الماضي، حيث قلص الاتحاد الأمريكي للتنس قيمة الجوائز إلى 53.4 مليون دولار بسبب تراجع الإيرادات.

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ورغم الزيادة الإجمالية في نسخة العام الحالي، تراجعت قيمة الجائزة المالية لبطلي فردي الرجال والسيدات من ثلاثة ملايين إلى 2.5 مليون دولار، حيث انخفضت جائزة وصيف البطل أيضا إلى 1.25 مليون دولار بانخفاض قدره 50 ألف دولار عن العام الماضي.

وقال مايك داوس الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي للتنس: ”كان العام الماضي صعبا للغاية بالنسبة لنا، وكان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة“.

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وأضاف: ”لقد عملنا ونواصل العمل بجهد كبير لضمان استمرار ازدهار التنس على المدى البعيد وعلى كافة المستويات. وقاد هذا العمل إلى مشاركة أكثر من أربعة ملايين لاعب جديد وعائد للمشاركة في اللعبة عام 2020“.

وارتفعت قيمة جوائز الدور الأول إلى 75 ألف دولار بزيادة بلغت 23% مقارنة بعام 2020، بينما ارتفعت جوائز الدور الثاني إلى 115 ألف دولار مقارنة بـ100 ألف العام الماضي.

وتبدأ بطولة أمريكا المفتوحة، التي سترحب بعودة الجماهير هذا العام، يوم الإثنين المقبل.