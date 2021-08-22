نتائج "SUMMERSLAM 2021": ظهور بروك ليسنر.. ورومان رينز يحطم جون سينا (فيديو)

شهد عرض ”SUMMERSLAM 2021“ الذي أقيم، فجر الأحد، بضع مواجهات نارية، إذ انتهى على مشهد الحدث الرئيس بين حامل اللقب رومان رينز وغريمه العائد لحلبات مصارعة المحترفين WWE جون سينا، وانتهت المواجهة باحتفاظ رينز باللقب، إذ استطاع تثبيت سينا في منتصف الحلبة.

وأثناء احتفال رينز مع صديقه بول هيمان باللقب، ظهر بروك ليسنر من الكواليس، ويبدو أنه سينتقل من الرو إلى سماكداون لينطلق عداؤه الجديد مع رينز.

ليسنر يهاجم جون سينا:

وعقب انتهاء العرض من على شاشات التلفزيون، قام ليسنر بالانقضاض على جون سينا الذي كان يقف وسط الحلبة.

Brock Lesnar hitting the F5 on John Cena after #SummerSlam went off the air!! pic.twitter.com/YPaxRaTwzk — Ryan Satin (@ryansatin) August 22, 2021

بطولة زوجي الرو:

نجح فريق راندي أورتن وريدل في إسقاط فريق أي جي ستايلز وأوموس.

وفي مواجهة قوية، فازت أليكسا بليس على نظيرتها إيفا ماري.

بطولة الولايات المتحدة:

تمكن داميان بريست من انتزاع لقبه الأول في العروض الرئيسة بعد تقديم مواجهة قوية أمام شيمس.

بطولة زوجي سماكداون:

شهد هذا النزال فوز فريق جيمي وجاي أوسو على نظيره ري ودومينيك مستريو.

لقب سيدات سماكداون:

تمكنت بيكي لينش من الحصول على اللقب بضربة قاضية سريعة بعد وقت قصير من بداية المواجهة، واحتفلت مع الجماهير بعودتها المميزة وانتزاعها للقب الكبير من بيانكا بلير.

وفي النزال السادس، نجح درو ماكنتير في هزيمة جيندر مهال.

بطولة السيدات لعرض الرو:

تمكنت شارلوت فلير مِن اقتناص لقب البطولة بعد مواجهة قوية عن طريق حركة إخضاع قامت بتنفيذها على النجمة نيكي آش.

وفي مواجهة تصفية الحسابات، نجح إيدج في الفوز على سيث رولينز بعد أن قام بإخضاعه بحركة استسلام قوية.

وفي النزال على لقب WWE، بوبي لاشلي قام بهزيمة جولدبيرغ، إذ أنهى الحكم النزال بعد تعرض جولدبيرغ لإصابة في قدمه، وبعد النزال انهال بوبي لاشلي بالضرب بالكرسي الحديدي على قدم جولدبيرغ قبل أن يتدخل ابنه ليقوم بوبي بحركة الإخضاع الخاصة به ويسقط مغشيا عليه.

لقب اليونيفرسال:

نجح رومان رينز في هزيمة جون سينا، إذ تمكن بطل WWE من تحمل ثلاث ضربات قاضية من جون سينا قبل أن يقوم رينز بتنفيذ ضربته القاضية ليفوز بالنزال.