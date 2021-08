نتائج "SUMMERSLAM 2021": ظهور بروك ليسنر.. ورومان رينز يحطم جون سينا (فيديو)

شهد عرض ”SUMMERSLAM 2021“ الذي أقيم، فجر الأحد، بضع مواجهات نارية، إذ انتهى على مشهد الحدث الرئيس بين حامل اللقب رومان رينز وغريمه العائد لحلبات مصارعة المحترفين WWE جون سينا، وانتهت المواجهة باحتفاظ رينز باللقب، إذ استطاع تثبيت سينا في منتصف الحلبة.

وأثناء احتفال رينز مع صديقه بول هيمان باللقب، ظهر بروك ليسنر من الكواليس، ويبدو أنه سينتقل من الرو إلى سماكداون لينطلق عداؤه الجديد مع رينز.

ليسنر يهاجم جون سينا:

وعقب انتهاء العرض من على شاشات التلفزيون، قام ليسنر بالانقضاض على جون سينا الذي كان يقف وسط الحلبة.

Brock Lesnar hitting the F5 on John Cena after #SummerSlam went off the air!! pic.twitter.com/YPaxRaTwzk

— Ryan Satin (@ryansatin) August 22, 2021