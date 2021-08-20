نادال يعلن انتهاء مسيرته في موسم 2021 للإصابة

أعلن نجم التنس الإسباني رافائيل نادال اليوم الجمعة إنهاء مشاركته في البطولات خلال ما تبقى من موسم 2021 بسبب إصابة في القدم تزعجه طوال عام.

وبصورة غير متوقعة ودع نادال بطولة واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري في بداية استعداداته لأخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي قبل أن ينسحب مطلع هذا الأسبوع من بطولة تورونتو للأساتذة بسبب نفس المشكلة.

Voy a trabajar todo lo que pueda para para que así sea.

Agradeceros de antemano todo el apoyo, la comprensión y todas vuestras muestras de cariño que son muy importantes y más en tiempos complicados como estos. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 20, 2021

وكتب نادال المصنف الرابع عالميا عبر موقع ”تويتر“ اليوم الجمعة: ”أود أن أبلغكم بأنني وبكل أسف اضطررت لإنهاء مسيرتي في موسم 2021“.

وظهرت تأثيرات هذه الإصابة خلال بطولة فرنسا المفتوحة حيث خسر في قبل النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي توج باللقب لاحقا.

وأضاف النجم الإسباني ”بصراحة عانيت أكثر مما ينبغي طوال عام بسبب القدم وأحتاج لبعض الوقت.. للعثور على حل لهذه المشكلة أو على الأقل أن يتحسن الوضع من أجل الاستمرار في الحصول على خيارات خلال الأعوام القليلة المقبلة“.

وقال اللاعب أيضا ”أنا في غاية الحماس والتصميم على القيام بكل المطلوب من أجل التعافي والوصول لأفضل مستوى ممكن من أجل الاستمرار في التنافس على الأشياء التي تحفزني للقيام بذلك“.

وأكد ”وأنا على قناعة بإمكانية تحقيق ذلك من خلال تعافي القدم وبعض الجهود اليومية. وسأعمل بكل جدية ممكنة من أجل تحقيق هذا الهدف“.

فيدرر يعلن غيابه لعدة أشهر بسبب عملية جراحية https://t.co/tuCTY9aZtx pic.twitter.com/Np1qPWTqI5 — إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2021

ولن يشارك النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر الحائز على 20 لقبا كبيرا تماما مثل نادال في بطولة أمريكا المفتوحة وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر بسبب خضوعه لجراحة في الركبة.

وبهذا يغيب نادال وفيدرر للعام الثاني على التوالي عن أمريكا المفتوحة التي تقام على الملاعب الصلبة في مجمع فلاشينغ ميدوز بنيويورك.

وغاب نادال في العام الماضي خوفا من فيروس كورونا بينما غاب فيدرر بسبب خضوعه لجراحة.

كما سيغيب عن البطولة الكبرى أيضا حامل اللقب النمساوي دومينيك تيم بسبب إصابة في المعصم ليصبح المصنف الأول عالميا ديوكوفيتش أبرز المرشحين للتتويج باللقب ومن ثم يكمل الهيمنة على جميع الألقاب الأربعة الكبرى في العام الحالي.

ومن المقرر أن تقام أمريكا المفتوحة ما بين 30 أغسطس آب الجاري و12 سبتمبر أيلول المقبل.