إيقاف العداء البحريني الحسن العباسي مؤقتا بسبب المنشطات

قالت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن عداء الماراثون البحريني الحسن العباسي أوقف بصفة مبدئية؛ للاشتباه في مخالفته لوائح المنشطات والعقاقير المحظورة رياضيا، بناء على نتائج فحص خضع له في أولمبياد طوكيو الصيفي.

وخضع العباسي (37 عاما) للفحص بعد انتهاء سباق الماراثون الأولمبي في مدينة سابورو الشمالية في الثامن من أغسطس/ آب الجاري، حيث احتل المركز 25 مسجلا ساعتين و15 دقيقة و56 ثانية.

وتوج العداء الكيني إيليود كيبتشوجي بذهبية السباق.

وبناء على نتيجة الفحص، هناك شكوك بقيام العباسي بالخضوع لعلمية نقل دم بهدف تحسين الأداء.

وقالت الوكالة الدولية لاختبارات الكشف عن المنشطات المسؤولة عن الفحوص خلال الدورة الأولمبية، إنه يحق للعداء البحريني طلب فحص العينة الثانية لتأكيد النتيجة.

وكان العداء البحريني الصادي ميخو المنافس في سباق 1500 متر، أوقف بصفة مبدئية أيضا بسبب حصوله على نقل دم خلال الألعاب.

وفاز العباسي بذهبية سباق عشرة آلاف متر في دورة الألعاب الآسيوية في 2014 في كوريا الجنوبية، كما توج بالفضية في سباق الماراثون في الدورة التالية بعدها بأربعة أعوام في جاكرتا عاصمة أندونيسيا.