نورمحمدوف يتفوق على مكغريغور ويشتري حصة في UFC

كشف حبيب نورمحمدوف بطل الوزن الخفيف السابق في الفنون القتالية المختلطة UFC عن أنه اشترى أسهمًا في شركة UFC بالفعل ليتفوق على منافسه اللدود كونور مكغريغور الساعي لذلك منذ سنوات طويلة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 الماضي، ابتعد نورمحمدوف عن منافسات الفنون القتالية المختلطة وقرر الاعتزال بعد وفاة والده ومدربه بفيروس كورونا.

واعتزل المصارع البالغ من العمر 32 عامًا بشكل عاطفي بعد فوزه على جاستن جيتغي في أبو ظبي وحقق انتصاره التاسع والعشرين بدون أي هزيمة، وذلك بناء على طلب والدته إثر وفاة والده.

الأسطورة #حبيب_نورمحمدوف يعلن رسميا اعتزاله القتال بمسيرة خالية من الهزائم 29-0 محمدوف دخل في نوبة من البكاء حزناً على فقده والده.#إرم_سبورت#UFC254#UFCFightisland pic.twitter.com/RObA5wcspc — إرم سبورت (@EremSports) October 24, 2020

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن حبيب، الذي أصبح أول بطل روسي في UFC، ركز على تطوير مشاريعه التجارية، حيث أصبحت شركة ”إنديفور“ الأم التابعة لـ UFC كيانًا مطروحًا للتداول العام، وقد اتخذ حبيب هذه الخطوة بالفعل واشترى أسهما في الشركة.

عند سؤاله عما إذا كان قد حصل على أسهم في ”إنديفور“ قال نورمحمدوف: ”من أعطاك هذه المعلومات؟ نعم، حدث بالفعل. وحصلت على أسهم في UFC بالفعل من خلال الاكتتاب العام ولدي جزء من الأسهم“.

ثم سُئل عما إذا كان دوره كمساهم يسمح له بالتأثير على صنع القرار خاصة في العروض والمنافسات، قال حبيب: ”نعم هذا ممكن. لقد ناقشنا هذا الموضوع مع دانا وايت (رئيس UFC) في الكثير من اجتماعاتنا، أرى آفاقًا رائعة لـ UFC، لقد طرحت الشركة للاكتتاب العام ولديهم آفاق كبيرة للغاية“.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الأسهم هدية من دانا وايت له شخصيا، أجاب نورمحمدوف بحزم: ”أنا لا أحب الهدايا، يمكننا القول إنني اشتريت أسهما في UFC، سيكون هذا صحيحًا“.

وشركة ”إنديفور“ مُدرجة في بورصة نيويورك، وقد وجه نورمحمدوف بشرائه هذه الأسهم ضربة لمنافسه الأيرلندي اللدود كونور مكغريغور.

وتغلب نورمحمدوف على مكغريغور في نزال شهير في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليطلب بعدها البطل الأيرلندي خوض مواجهة أخرى لكن نورمحمدوف رفض مرارا وتكرارا قبل أن يعتزل نهائيا.

وبعد فوزه الدراماتيكي على إيدي ألفاريز في UFC 205 ليصبح أول مقاتل في تاريخ UFC يحمل حزامين في نفس الوقت، اعترف مكغريغور بأنه يريد الحصول على حصة في الشركة.

وقال مكغريغور حينها: ”عليهم أن يأتوا ويتحدثوا معي الآن لأنه لم يأت أحد وتحدث معي منذ أن حدث البيع، من يملك الشركة الآن؟ الناس لديهم حصص والمشاهير كذلك، أين نصيبي؟ أين هي حقوق الملكية الخاصة بي؟ إذا كنت أنا الشخص الذي يجلب هذا، فعليهم التحدث معي الآن، أريد حصة من الأسهم، أريد ما أستحقه، ما ربحته“.

ومنذ ذلك الحين، لم ينجح مكغريغور في تحقيق ما يريد، بينما وقع نورمحمدوف عقدًا للعب كرة قدم على الصعيد الاحترافي لفريق ليغيون دينامو في الدرجة الثالثة بالدوري الروسي.