وليام بوناك يتوعد بيج رامي بهزيمته في مستر أولمبيا 2021

قال الغاني وليام بوناك بطل كمال الأجسام الشهير إنه يريد الفوز على المصري بيج رامي مرة أخرى، عندما يتنافسان في مستر أولمبيا 2021 في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال موقع ”fitnessvolt“ المتخصص في كمال الأجسام إن بوناك يتدرب حاليا بمفرده بعد انفصاله عن مدربه السابق نيل هيل، لكن رغم ذلك يظل هدفه الفوز بمستر أولمبيا 2021.

وتفوق بوناك بالفعل على ممدوح السبيعي، الشهير بـ“بيج رامي“، في بطولة أرنولد كلاسيك قبل أشهر فقط من تتويج البطل المصري بمستر أولمبيا 2020.

لكن وليام يقول إنه لم يتغلب على أفضل نسخة من بيج رامي، لكنه يخطط لتغيير ذلك هذا العام، موضحا: ”هدفي بالطبع هو الفوز على رامي. إنه الآن البطل. إنه الشخص الذي يجب التغلب عليه، الجميع يحاولون ملاحقته الآن“.

وأضاف: ”أنا لا أقول إنه لا يمكن القيام بذلك، لكن عندما هزمته لم يكن رامي قد وصل إلى نسبة 100% من مستواه، لقد بلغ حينها ما بين 90 إلى 100% الآن هو 100%، وفي رأيي يمكنه التحسن أكثر إذا استمر بنفس الأداء ويمكنه الفوز باللقب مرة أخرى“.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيبدو وليام بوناك على المسرح في مستر أولمبيا 2021، خاصة وأنه أظهر دائما إمكانيات بطل المستقبل، لكن الوقت وحده سيحدد مدى إمكانية تتويجه باللقب.

وحدث الانفصال بين بوناك ومدربه نيل هيل بعد تصريحات متبادلة بين الرجلين، لكن بوناك صرح بأن الأمر على ما يرام حاليا ولا يتمنى إلا التوفيق لمدربه السابق.

وعندما اختار بوناك التوقف عن العمل مع هيل، كان الأمر بمثابة صدمة، حيث عمل مع مدربه السابق معظم فترات مسيرته في كمال الأجسام حتى تلك النقطة، مما ساعده على انتقاله من فئة 212 إلى الفئة المفتوحة في كمال الأجسام والمنافسة في مستر أولمبيا، ومع ذلك حدث الانفصال بسبب بعض الخلافات المالية والاختلاف في فلسفة التدريب.

وبعد عامين من العمل بمفرده، لم يندم وليام على قراره بالانفصال عن نيل، لكنه لم يعد لديه مشاعر قاسية تجاه مدربه السابق، إذ إنه في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أوضح أنه فقد الثقة في نيل، لكنه لا يريد له سوى الأفضل للمضي قدمًا.

وسيدافع بيج رامي عن لقب مستر أولمبيا عندما يشارك في نسخة 2021 من المسابقة، التي ستقام في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانغ في أورلاندو بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.