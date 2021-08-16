فوز فارسة بسباق خيول رغم ضرب حصان منافس بالسوط على أنفه (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة فارسة تضرب حصانا منافسا عن طريق الخطأ قبل أن يكشف منظمو السباق والحكام عن سبب السماح لفوز الفارس المخطىء بالسباق.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن الكاميرات التقطت اللحظة التي ضربت فيها الفارسة الواعدة ميليا كاسيل حصان أحد منافسيها في المراحل الأخيرة من السباق.

Conquer The Stars wins again!! 🐎💨🥇👌🏻 @meleacastle_ has won 3 from 3 on the him. Great partnership together. Congratulations to all the ownership group. Well done to Craig Cousins and the team at home. @SCTurfClub pic.twitter.com/elh3gzTWyq — JⓂ️ Ⓜ️anagement (@racingjordy) August 15, 2021

ويمكن رؤية الفارس جادين لويد وهو يحاول إعادة حصانه للمسار الصحيح بعد أن بدا أن الضرب الذي تعرض له جعله في حالة ذهول للحظات.

وحاول لويد العودة للسباق بقوة ، ولكن كان لا يزال بعيدًا عن كاسيل التي فازت بالسباق، رغم أن اللقطات المصورة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات بعد أن تم التقاط الضرب غير المقصودة من كاسيل في الإعادة.

واستجوب منظمو السباق والحكام كاسيل، 22 عامًا، بعد السباق لمعرفة روايتها للأحداث، وأصرت على أن الضرب الذي وجهته للحصان المنافس كان عرضيًا وأنها لا تعرف أن الحصان المنافس كان قريبا جدًا منها.

وأصدر الحكام تقريرًا جاء نصه: ”بدأ الحصان الذي تعرض للضرب التصرف بشكل غريب بعد تعرضه للاصطدام في أنفه بسوط متسابق آخر“.

وعقب استجواب كاسيل فيما يتعلق بهذا الحادث، صرحت بأنها استخدمت السوط خلال بداية السباق ولم تكن على علم بأن حصان المنافس قد تعرض للضرب من حركة سوطها.

و“فحص منظمو السباق فيديو الحادث بحضور كاسيل وكانوا مقتنعين بأن الحادث كان عرضيًا لأن استخدامها للسوط عندما ضربت الحصان المنافس لم يتغير عن المناسبات التي تم فيها استخدام السوط قبل وبعد هذه الواقعة.

”أخذ الحكام أيضًا في الاعتبار قلة الخبرة النسبية لكاسيل، ومع ذلك فقد تم نصحها بمراعاة مصلحة المنافسين والخيول عند استخدام السوط على جوادها“.

كما أصدر ممثل كاسيل بيانًا في ضوء التعليقات على الحادث، جاء فيه: ”كانت ميليا كاسيل تتسابق في سباقها رقم 284، بشكل لا يصدق، تمكنت من الفوز مرة أخرى. لقد ارتبطت ارتباطا كبيرا بالحصان، وفازت بجميع الفرص الثلاث التي حصلت عليها من إسطبل Craig Cousins.

”لسوء الحظ، أثناء الجري، ضربت عن طريق الخطأ الحصان الذي كان بالقرب منها، ميليا تحب الخيول، إنه لأمر مخز أن هناك تقارير عن أن ميليا تعمدت ضرب الحصان الآخر“.

وأضاف البيان: ”التعليقات والاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤثر حقًا على الناس، لقد تم تبرئتها من أي تعمد لضرب الحصان المنافس، وتود ميليا أيضًا أن تعبر عن أسفها لما حدث بسبب الواقعة العرضية“.