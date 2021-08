فوز فارسة بسباق خيول رغم ضرب حصان منافس بالسوط على أنفه (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة فارسة تضرب حصانا منافسا عن طريق الخطأ قبل أن يكشف منظمو السباق والحكام عن سبب السماح لفوز الفارس المخطىء بالسباق.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن الكاميرات التقطت اللحظة التي ضربت فيها الفارسة الواعدة ميليا كاسيل حصان أحد منافسيها في المراحل الأخيرة من السباق.

Conquer The Stars wins again!! 🐎💨🥇👌🏻 @meleacastle_ has won 3 from 3 on the him. Great partnership together. Congratulations to all the ownership group. Well done to Craig Cousins and the team at home. @SCTurfClub pic.twitter.com/elh3gzTWyq

