رياضة

فيدرر يعلن غيابه لعدة أشهر بسبب عملية جراحية
تاريخ النشر: 15 أغسطس 2021 19:14 GMT
تاريخ التحديث: 15 أغسطس 2021 20:45 GMT

فيدرر يعلن غيابه لعدة أشهر بسبب عملية جراحية

فيدرر لعب 13 مباراة فقط منذ عودته من الإصابة في مارس الماضي كما لم يشارك في أي بطولة منذ خروجه من بطولة ويمبلدون من دور الثمانية.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن لاعب التنس السويسري روجير فيدرر، اليوم الأحد، انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى بسبب الإصابة.

وقال فيدرر من خلال مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”لكي أشعر بالتحسن سأحتاج لإجراء عملية جراحية، لذلك قررت أن أقوم بذلك الآن“.

وأضاف فيدرر، الذي أتم 40 عامًا قبل أيام: ”سأكون على عكازين لعدة أسابيع وسأغيب عن اللعبة لعدة أشهر، إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لأنني أريد أن أكون بصحة جيدة“.

وتابع المصنف الأول على العالم سابقا: ”سأكون بعيدًا عن الملاعب عدة أشهر، أريد أن أمنح نفسي فرصة أخيرة للعودة“.

ولعب فيدرر 13 مباراة فقط منذ عودته من الإصابة في مارس الماضي، كما لم يشارك في أي بطولة منذ خروجه من بطولة ويمبلدون من دور الثمانية.

وغاب فيدرر عن أولمبياد طوكيو 2020 بسبب مشاكل في ركبته اليمنى، والتي خضع بسببها لعمليتين جراحيتين.

ومن المقرر أن تقام بطولة أمريكا المفتوحة خلال الفترة بين 30 أغسطس و12 سبتمبر المقبل.

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