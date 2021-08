فيدرر يعلن غيابه لعدة أشهر بسبب عملية جراحية

أعلن لاعب التنس السويسري روجير فيدرر، اليوم الأحد، انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى بسبب الإصابة.

وقال فيدرر من خلال مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”لكي أشعر بالتحسن سأحتاج لإجراء عملية جراحية، لذلك قررت أن أقوم بذلك الآن“.

وأضاف فيدرر، الذي أتم 40 عامًا قبل أيام: ”سأكون على عكازين لعدة أسابيع وسأغيب عن اللعبة لعدة أشهر، إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لأنني أريد أن أكون بصحة جيدة“.

