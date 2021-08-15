فيدرر يعلن غيابه لعدة أشهر بسبب عملية جراحية

أعلن لاعب التنس السويسري روجير فيدرر، اليوم الأحد، انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى بسبب الإصابة.

وقال فيدرر من خلال مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”لكي أشعر بالتحسن سأحتاج لإجراء عملية جراحية، لذلك قررت أن أقوم بذلك الآن“.

وأضاف فيدرر، الذي أتم 40 عامًا قبل أيام: ”سأكون على عكازين لعدة أسابيع وسأغيب عن اللعبة لعدة أشهر، إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لأنني أريد أن أكون بصحة جيدة“.

“I’ve been doing a lot of checks with the doctors on my knee… I hurt myself further during the grass-court season and it’s just not the way to go forward. "They told me… to feel better [that] I’ll need surgery. I decided to do it." Get well soon, @rogerfederer! 💪 pic.twitter.com/SVn0B95VMo — ATP Tour (@atptour) August 15, 2021

وتابع المصنف الأول على العالم سابقا: ”سأكون بعيدًا عن الملاعب عدة أشهر، أريد أن أمنح نفسي فرصة أخيرة للعودة“.

ولعب فيدرر 13 مباراة فقط منذ عودته من الإصابة في مارس الماضي، كما لم يشارك في أي بطولة منذ خروجه من بطولة ويمبلدون من دور الثمانية.

وغاب فيدرر عن أولمبياد طوكيو 2020 بسبب مشاكل في ركبته اليمنى، والتي خضع بسببها لعمليتين جراحيتين.

ومن المقرر أن تقام بطولة أمريكا المفتوحة خلال الفترة بين 30 أغسطس و12 سبتمبر المقبل.