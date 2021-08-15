المصري أحمد الورداني يتأهل إلى مستر أولمبيا 2021

تأهل بطل كمال الأجسام المصري أحمد الورداني إلى بطولة مستر أولمبيا 2021 في فئة 212، ليسير على خطى مواطنه ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ بطل مستر أولمبيا 2020 في الفئة المفتوحة للرجال.

وفاز الورداني المولود في 1984 ببطولة تكساس Pro التابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين في إيرفين بولاية تكساس بالولايات المتحدة، ليتأهل إلى مستر أولمبيا المقررة في الولايات المتحدة أيضا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وشارك في بطولة تكساس Pro عدد كبير من الأبطال على رأسهم البطل الكندي إيان فاليير، وذلك بعد فوزه ببطولة Tampa Pro الأسبوع الماضي، وقد شارك في الفئة المفتوحة للرجال.

وأسفرت بطولة تكساس برو عن دعوة عشرة أبطال للمشاركة في مستر أولمبيا 2021 في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد بلغت جوائزها أكثر من 40 ألف دولار أمريكي للاعبي كمال الأجسام.

وبالطبع، لم يكن الطريق سهلا أمام إيان بلقب فئة الرجال، حيث اضطر لمواجهة ستيف كوكلو وفيل كلاهار، حيث أقيمت البطولة على مدار يومي الجمعة والسبت.

إذ أقيمت يوم الجمعة نهائيات اللياقة البدنية للرجال واللياقة البدنية للسيدات واللياقة البدنية الكلاسيكية والبيكيني، ثم تحولت الأنظار يوم السبت نحو الفئة المفتوحة للرجال ثم فئة 212 التي توج بلقبها المصري الورداني البالغ من العمر 37 عاما.

وسبق للورداني الحصول على المركز الثاني في بطولة شيكاغو برو وبطولة تامبا برو الشهر الماضي، لكنه تأهل إلى مستر أولمبيا عبر فوزه بالمركز الأول في فئة 212 في تكساس برو.

وولد الورداني في محافظة المنوفية في دلتا مصر وفاز ببطولة الجمهورية وبطولة الشركات عدة مرات، وكذلك بطولة أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والعرب وشارك في بطولة العالم بين عامي 2006 و2010، قبل الاحتراف لينتقل للعمل في الكويت تحت إشراف المدرب عبدالله العتيبي.

وقد توج الورداني بجائزة فئة 212 ليشارك في مستر أولمبيا 2021، بينما توج إيان فاليير بلقب الفئة المفتوحة للرجال، وفي اللياقة البدنية الكلاسيكية للرجال روبرت تيمز، واللياقة البدنية للرجال توج جوزيف لي بالمركز الأول، بينما حصلت آشلي جوز على جائزة اللياقة البدنية للسيدات، وآشلي كالتفاسر على جائزة البكيني للسيدات.

وسيدافع بيج رامي عن لقب مستر أولمبيا عندما يشارك في نسخة 2021 من المسابقة، والتي ستقام في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانغ في أورلاندو بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.