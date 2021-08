حفيد محمد علي كلاي يفوز بمباراته الأولى كملاكم محترف (فيديو)

فاز نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي، بطل العالم الأسبق في وزن الثقيل، على منافسه جوردان ويكس بالضربة الفنية القاضية، في أول مباراة يخوضها على مستوى ملاكمة المحترفين، مساء السبت، في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

ونيكو علي، البالغ 21 عاما، هو ابن روبرت والش ورشيدة علي والش ابنة محمد علي، وقد وقع عقد الاحتراف الأول في يونيو الماضي.

وأسقط نيكو علي منافسه ويكس في منتصف الجولة الأولى من المباراة قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة واحدة و49 ثانية من هذه الجولة.

ونقلت شبكة ESPN التلفزيونية عن الملاكم الصاعد قوله: ”بالتأكيد أفكر كثيرا في جدي وأفتقده“.

وأضاف: ”أعتقد أن ويكس وأنا صنعنا بعض التاريخ الليلة“.

وتوفي محمد علي صاحب الإنجازات العديدة في يونيو 2016 ووصفه حفيده بأنه ”أعظم ملاكم حتى الآن“.

وأضاف الملاكم الشاب الذي يحاول السير على خطى جده ”هو أعظم ملاكم ظهر حتى الآن، وربما أعظم شخص أيضا“.

وخاض نيكو والش 30 نزال ملاكمة خاصة بالهواة، ويلعب في فئة الوزن المتوسط.

Some more looks at the impressive beginning of a legacy-rich professional journey for @NicoAliX74.#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/tfrN5Q7rJZ

— Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021