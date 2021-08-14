رسميًا.. نورمحمدوف ينضم لفريق كرة قدم روسي

وقَّع حبيب نورمحمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة UFC مع فريق كرة قدم في دوري الدرجة الثالثة الروسي.

وأعلن فريق ليغيون دينامو تعاقده مع حبيب نورمحمدوف عبر موقع ”إنستغرام“.

ونشر حساب ”ليغيون دينامو“ صورة لـ“حبيب نورمحمدوف“ مع رئيس النادي، وعلّق: ”معركة كبيرة تنتظر فريقنا، لذا نحتاج إلى محاربين عظماء“.

وأضاف: ”نستعد لاستقبال الدوري مع حبيب نورمحمدوف“.

وعن تفاصيل العقد قال رئيس ليغيون دينامو:“ بالاتفاق المتبادل، نحن لن نعلّق على أي شيء الآن حتى 7 سبتمبر (موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية)، وسيكون وقتها كل شيء واضحًا“.

وفي مارس الماضي، أعلن ”دانا وايت“ رئيس الفنون القتالية المختلطة UFC اعتزال حبيب نورمحمدوف، رسميًا.

فشل محاولات عودة حبيب نورمحمدوف لـ UFC وإعلان اعتزاله رسميا https://t.co/XmamzxaNB4 pic.twitter.com/yovL82AESW — إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2021

وقال وايت لشبكة ”ESPN“ إنه التقى مع نورمحمدوف في لاس فيغاس، وكرر بطل الوزن الخفيف الذي لم يُهزم إنه لا ينوي القتال مرة أخرى.

وسبق أن أعلن نورمحمدوف، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، في يناير الماضي، أنه يرغب في التحول لكرة القدم، وكتب على موقع ”تويتر“ إنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية، وينتظر تلقي العروض.