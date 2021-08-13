فيدرر يثير الشكوك حول عودته إلى ملاعب التنس

أثار السويسري روجر فيدرر المصنف تاسعًا عالميًا والذي كان أعلن انسحابه بسبب إصابة في الركبة من أولمبياد طوكيو الذي اختتم مؤخرًا، المزيد من الشكوك حول موعد عودته إلى ملاعب كرة المضرب.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها النجم السويسري الذي احتفل في الـ8 من شهر أغسطس الجاري ببلوغه 40 عامًا، ونشرتها صحيفة ”بليك“، اليوم الجمعة، ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ولدى سؤاله عن حالته البدنية، قال فيدرر إنه بخير، مضيفًا: ”كنت في إجازة، ولم أفعل أي شيء منذ فترة بسبب ركبتي، واضطررت إلى إيقاف كل شيء بعد بطولة ويمبلدون“.

قال السويسري روجر #فيدرر إنه انسحب من منافسات التنس في #أولمبياد_طوكيو بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال موسم البطولات بالملاعب العشبية.#إرم_سبورت pic.twitter.com/s6GsWns1BI — إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2021

وتابع: ”يجب أن أقابل أطبائي وفريقي، هذا الأسبوع، ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك، وفي الوقت الحالي، لا يزال كل شيء غير مؤكد إلى حد ما“.

ولم يخض المصنف أول عالميًا سابقًا والفائز بـ 20 لقبًا كبيرًا سوى 13 مباراة خلال عام 2021، بعدما كان لعب 6 مباريات فقط في العام 2020 خضع خلاله السويسري لعمليتين جراحيتين في الركبة، وفي سنة ألغيت خلالها العديد من الدورات والبطولات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكان فيدرر قرر الانسحاب من بطولة رولان غاروس الفرنسية عشية مباراته في ثُمن النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني من أجل التحضير بشكل أفضل لبطولة ويمبلدون، ولكنه تلقى ضربة موجعة بعد خسارته في الدور ربع النهائي على العشب الإنجليزي على يد البولندي هوبرت هوركاش.

وتوالت انسحابات فيدرر لاحقًا، بداية من الألعاب الأولمبية في طوكيو من دورتي الماسترز للألف نقطة في تورونتو وسينسيناتي، مما أثار الشكوك حول مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تبدأ في 30 الشهر الحالي.

ويقول فيدرر:“كان الأمر مختلفًا من قبل، وكانت الأسئلة بسيطة: ما ترتيبي في التصنيف (العالمي للاعبين)؟ ماذا ستكون بطولتي المقبلة؟ ولكن اليوم، الأمر أكثر صعوبة: كيف أشعر عندما أبدأ التدريب مرة أخرى؟ ما أهدافي؟ كيف يمكنني التوفيق بين كل هذا مع العائلة؟ ماذا يقول باقي الفريق؟“.

أقر #روجر_فيدرر بأنه لا يلعب جيدا بما يكفي للفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب انتهاء استعداداته للبطولة الكبرى على الملاعب الرملية مبكرا في جنيف أمس الثلاثاء.

"أنا واقعي وأعرف أنني لن أفوز بلقب فرنسا ومن يعتقد أنني سأفوز أو يمكنني الفوز فهو مخطئ".#إرم_سبورت pic.twitter.com/wgMX3nL3y0 — إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2021

ويتابع: ”في السابق، إذا كان ظهري يؤلمني فقد كان ذلك يستمر لفترة يومين وثم يصبح كل شيء على ما يرام. اليوم، يمكن أن يستغرق الأمر أسبوعين. يتعلق الأمر بالتحلي بالصبر مع الألم، مع نفسك ومع العودة إلى الملعب“.

وختم مستذكرًا حفل عيد ميلاده مع عائلته وأصدقائه: ”لقد بلغت الأربعين من عمري وما زلت نشطًا. من كان ليصدق ذلك؟. أنا متناغم تمامًا مع نفسي، ومتأكد من أنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء الرائعة في المستقبل“.