لاعبة يابانية تستبدل ميداليتها الذهبية بعدما قضمها مسؤول بفمه (فيديو)

‭ ‬قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الخميس إن ”لاعبة بفريق السوفتبول الياباني للسيدات الفائز بالذهبية، استبدلت ميداليتها بأخرى بعد أن قضمها رئيس بلدية مدينتها بفمه“.

وخلال مناسبة احتفالية بإنجاز اللاعبة ميو جوتو في الأولمبياد، أزال تاكاشي كاوامورا رئيس بلدية ناجويا الكمامة عن وجهه ثم وضع الميدالية الذهبية بين أسنانه.

Vu que la polémique ne désenfle pas, la médaille de Miu Goto va être remplacer par une nouvelle médaille et c'est Takashi Kawamura, le maire de Nagoya, qui devra payer le coût du remplacement.pic.twitter.com/0jVD5mbTfv — ⛩ Ryo Saeba ⛩ (@Ryo_Saeba_3) August 11, 2021

وأضاف منظمو أولمبياد طوكيو 2020 ”بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية وتماشيا مع رغبتها الخاصة سيتم استبدال ميدالية السيدة جوتو بأخرى جديدة“ وستتحمل اللجنة الدولية نفقات الاستبدال.

وواجه رئيس البلدية انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجاهل قواعد فيروس كورونا، وتعرض لاتهامات بالافتقار للاحترام.