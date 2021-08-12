رياضة

لاعبة يابانية تستبدل ميداليتها الذهبية بعدما قضمها مسؤول بفمه (فيديو)
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 10:03 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 10:35 GMT

لاعبة يابانية تستبدل ميداليتها الذهبية بعدما قضمها مسؤول بفمه (فيديو)

‭ ‬قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الخميس إن "لاعبة بفريق السوفتبول الياباني للسيدات الفائز بالذهبية، استبدلت ميداليتها بأخرى بعد أن قضمها رئيس بلدية

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المصدر: رويترز

‭ ‬قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الخميس إن ”لاعبة بفريق السوفتبول الياباني للسيدات الفائز بالذهبية، استبدلت ميداليتها بأخرى بعد أن قضمها رئيس بلدية مدينتها بفمه“.

وخلال مناسبة احتفالية بإنجاز اللاعبة ميو جوتو في الأولمبياد، أزال تاكاشي كاوامورا رئيس بلدية ناجويا الكمامة عن وجهه ثم وضع الميدالية الذهبية بين أسنانه.

 

وأضاف منظمو أولمبياد طوكيو 2020 ”بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية وتماشيا مع رغبتها الخاصة سيتم استبدال ميدالية السيدة جوتو بأخرى جديدة“ وستتحمل اللجنة الدولية نفقات الاستبدال.

وواجه رئيس البلدية انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجاهل قواعد فيروس كورونا، وتعرض لاتهامات بالافتقار للاحترام.

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