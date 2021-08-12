باكياو: أوغاس أخذ لقبي وعلينا تسوية الأمر داخل الحلبة

قال ماني باكياو إنه ”لن يتعامل مع الكوبي يوردينيس أوغاس، الذي وافق على الدفاع عن لقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط ضد الملاكم الفلبيني، باستخفاف أو التقليل من شأنه“.

وكان باكياو يستعد لمواجهة إيرول سبينس جونيور بطل مجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة لوزن الوسط في الـ21 من أغسطس/ آب في لاس فيغاس، لكن الملاكم الأمريكي تعرض لقطع في شبكية العين اليسرى وانسحب من النزال وتم الإعلان عن أوغاس كمنافس بديل.

وانتزع أوغاس، الفائز في 26 نزالا منها 12 بالضربة القاضية مقابل أربع هزائم، لقب مجلس الملاكمة العالمي في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد الفوز على الأمريكي أبل راموس.

ثم مُنح لقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن فوق الوسط بعد سحبه من باكياو لعدم خوض الملاكم الفلبيني أي نزال منذ يوليو/ تموز 2019.

وأبلغ باكياو الفائز بألقاب في ثمانية أوزان مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت ”هذا النزال ليس سهلا. أوغاس بطل وأخذ لقبي وعلينا تسوية الأمر داخل الحلبة.

”لا أتعامل معه باستخفاف على الإطلاق؛ لأنه من الملاكمين الذين من الأفضل عدم الاستخفاف بهم.. سيكون نزالا جيدا“.

وعزز أوغاس، صاحب برونزية أولمبياد بكين 2008، مكانته ضمن صفوة الملاكمين في وزن الوسط منذ عودته من فترة راحة في 2016.

وفاز الملاكم الكوبي البالغ عمره 35 عاما في 11 من آخر 12 نزالا وجاءت خسارته الوحيدة بشكل مثير للجدل بعد انقسام آراء الحكام أمام الأمريكي شون بورتر في مارس/ آذار 2019.

وكان من المفترض أن يواجه أوغاس منافسه فابيان مايدانا في الـ21 من أغسطس، لكن الملاكم الأرجنتيني انسحب بسبب إصابة أيضا.

وقال أوغاس إنه ”على الرغم من معرفته أن باكياو هو المرشح للفوز لكنه يثق في إمكاناته ليحقق الانتصار في ما وصفه بأنه أهم نزال في حياته“.

وأبلغ أوغاس مؤتمرا عبر الإنترنت ”هذا يعني كل شيء بالنسبة لي. لا أقاتل من أجل المال بل من أجل إرثي وبلادي وقصتي التي ستُروى“.

وأضاف ”لذلك فهو أهم نزال في حياتي“.