إصابات بالغة لفارس سقط عن حصانه في سباق بشكل غامض

بدأ التحقيق في واقعة كسر رقبة فارس من جنوب أفريقيا وظهره وعظام الترقوة إثر سقوط غامض من على ظهر حصانه في منتصف سباق للخيول.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن المتسابق الجنوب أفريقي كيغان لاثام خضع لعملية جراحية وسيتعين عليه ارتداء دعامة للرقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد إصابته المروعة.

وسقط لاثام، البالغ 33 عامًا، خلال مشاركته في سباق على مضمار هوكسبيري في أستراليا يوم الثلاثاء، حيث أصيب بارتجاج في المخ ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث منحه الأطباء فترة تعاف مدتها 14 أسبوعا.

وبدأ منظمو السباق تحقيقا في الحادث، مع عدم تفسير سبب سقوط الحصان، حيث انفصل لاثام الذي قضى ست سنوات يشارك في سباقات الخيول في المملكة المتحدة، عن الجزء الخلفي من المضمار عندما سقط الحصان، ولم تكن هناك خيول أخرى حوله.

وتم فحص المضمار ولكن المنظمين لم يجدوا أي منطقة مثيرة للقلق، وقد فشل اختبار ما بعد السباق الذي أجراه طبيب بيطري في الكشف عن أي تشوهات في الحصان البالغ من العمر أربع سنوات.

وقال ريان روبرتس مدير لاثام: ”إنه بخير، قال إنه يعاني قليلا من الصداع من أثر السقوط لكنه لا يشعر بالألم، يجب أن تبقى دعامة الرقبة لبضعة أسابيع لكنه لن يحتاج إلى عملية جراحية في الرقبة وسيتم إجراء عملية الترقوة في الأسبوع المقبل“.

ويمثل هذا السقوط فترة صعبة للفارس الجنوب أفريقي الذي قضى أسبوعين صعبين بعدما أصابت صاعقة رأسه أثناء قيامه ببعض الأعمال اليدوية خارج منزله.

نشر لاثام صورة له في المستشفى مع جرح كبير في رأسه تطلب سبع غرز، وقال عبر حسابه في تويتر: ”أعتقد أنه من العدل أن أقول إنني على الأرجح أفضل فارس يقوم بأعمال يدوية في المنزل، إصلاح باب الجراج الذي يسبب أزمة عند إغلاقه، وإزالة أربعة مسامير لإخراج عجلة الصغيرة، ولكن الصاعقة كانت قوية وأصابت هدفها مثل الرصاصة“.