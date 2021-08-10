رياضة

تعيين وليد الركراكي مدربا لنادي الوداد المغربي
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2021 14:47 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2021 16:00 GMT

تعيين وليد الركراكي مدربا لنادي الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد المغربي تعيين وليد الركراكي، مدربا للفريق، خلفا للتونسي فوزي البنزرتي. وكانت إدارة نادي الوداد الرياضي قد قررت عدم تجديد عقد التونسي فوزي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الوداد المغربي تعيين وليد الركراكي، مدربا للفريق، خلفا للتونسي فوزي البنزرتي.

وكانت إدارة نادي الوداد الرياضي قد قررت عدم تجديد عقد التونسي فوزي البنزرتي، والذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

ووفقا للعديد من التقارير المغربية، فإن الركراكي وضع بعض الشروط أمام الإدارة، من بينها عدم التدخل في الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة.

وطالب الركراكي إدارة النادي بعدم التفاوض مع أي لاعب دون علم الجهاز الفني الذي سيدير الفريق في الموسم المقبل، على أن تكون الاختيارات تحت إشراف فني للجهاز.

ونشر وليد الركراكي صورة عبر حسابه ”إنستغرام“ لجمهور الوداد، وهو ما يشير إلى اقترابه من تولي تدريب الفريق.

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وفاز الوداد هذا الموسم بلقب الدوري، بينما خرج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومن الدور نفسه في كأس العرش.

واستعاد الوداد لقب الدوري المغربي من أنياب الرجاء الذي حصل عليه في الموسم الماضي 2019-2020.

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