حلبة شتايريان تتحول لكتلة لهب بعد حادث مروع في بطولة العالم للدراجات النارية (فيديو)

شهدت حلبة شتايريان في النمسا ضمن بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى حادثا مروعا تسبب في حريق هائل بالحلبة؛ عقب اصطدام لورينتسو سافادوري وداني بيدروسا.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ في تقرير طويل ومصور إلى أن السباق أوقف على الفور بعد الاصطدام بين الدراجين، إذ توقف السباق في اللفة الثالثة بعد سقوط بيدروسا متسابق فريق (كيه.تي.إم) أثناء خروجه من المنعطف الثالث قبل أن يصطدم سافادوري متسابق من فريق أبريليا ريسنغ بدراجة بيدروسا.

وتسبب الحادث في حريق على الحلبة وتوقف السباق لأكثر من نصف ساعة. وخرج بيدروسا من الحادث سالما وخضع سافادوري لفحوص أثبتت سلامته واستأنف السباق.

وأعاد الحادث ذكريات مريرة لحادث روماون جروغان المروع في سباقات فورمولا 1 الموسم الماضي في سباق البحرين للجائزة الكبرى، في نوفمبر/تشرين الماضي.

ولحسن الحظ، شوهد سافادوري البالغ من العمر 28 عاما جالسا بينما كان يتلقى العلاج الطبي والخضوع للفحص عقب الحادث.

وسقط بيدروسا – الذي كان يخوض أول سباقاته في الفئة الأولى منذ 2018 – في المنعطف الثالث في حلبة رد بول، قبل أن يصطدم سافادوري بدراجته، ليتسرب الوقود على الفور قبل اندلاع حريق هائل عبر الحلبة.

وعلى الرغم من أن سافادوري كان يعرج، لكنه تعافى بعد الخضوع لفحوصات طبية، ولكن لم يعد لاستئناف السباق، إذ تم تشخيص حالته لاحقا بإصابته بكسر في الكاحل الأيمن؛ مما أدى إلى استبعاده من السباق الثاني الأسبوع المقبل في النمسا، في حين كان بيدروسا لائقا للعودة من جديد على دراجة بديلة قبل أن يحتل المركز العاشر.

وتم استئناف السباق على مسافة أقصر بدورة واحدة من 27 لفة، ليحسمه خورخي مارتن متسابق فريق براماك ريسنغ، ليحقق انتصاره الأول في بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى.

ويأتي هذا الحادث المرعب بعد أسبوعين فقط من وفاة هوغو ميلان البالغ من العمر 14 عاما بشكل مأساوي؛ بعد تعرضه لحادث في حلبة موتورلاند أراغون في إسبانيا.

وكان الإسباني يشارك في سباق كأس المواهب الأوروبية عندما سقط عن دراجته في المنعطف الخامس قبل 13 لفة على نهاية السباق.

وعندما بدأ ميلان في الوقوف على قدميه، صدمه على الفور متسابق آخر، ليتوقف السباق على الفور وهرع المسعفون إلى الحلبة لعلاجه، لكن تم نقل ميلان جوا إلى مستشفى سرقسطة، وعلى الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، لم يتمكن المسعفون من إنقاذه.