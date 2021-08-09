بعد تحقيقها ذهبية "طوكيو".. السيسي يفاجئ فريال أشرف (فيديو)

أهدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللاعبة المصرية فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه بأولمبياد ”طوكيو2020″، ووالديها رحلة حج مجانية، وذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته لبلادها.

وثمن الرئيس السيسي، في تصريحات له عبر التلفزيون المصري، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”التاسعة“، الذي يقدمه الإعلامي المصري يوسف الحسيني، الجهد الذي حققته فريال يوسف، بمعاونة والديها، موجها لهم الشكر على ما قدموه لبلادهم.

وعقب الرئيس المصري، مهنئا فريال يوسف، بقوله ”اسمحيلي أقولك (بنتي فريال) ألف مبروك يا جميلة، ألف مبروك، إنتي حاجة تفرح وتشرف مش على مستوى مصر، على مستوى منطقتنا العربية كلها“، مبينا أن نجاح فريال في هذه اللعبة ظهر في استقبال الجمهور للعبة التي أصبحت حديث الجميع.

وتابع السيسي وهو يعد فريال يوسف بأن يلبي لها ما تطلبه من والدها ولم يأت لها به، فقال ”أستأذنك ماما تحج، إحنا اللي هنخليها تحج، وتكون حجة ليكي إنتي وبابا وماما، والحاجات اللي بابا مجبهلكيش إحنا نجيبها“.

ونوه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه وجه بقرار يقضي بإطلاق أسماء المصريين الأبطال الذين خاضوا منافسات ”طوكيو2020″، على المحاور والكباري، وعلى رأسهم فريال أشرف، معقبا ”ده شرف عظيم لينا“.

وتحدث السيسي، عن ذكرياته مع لعبة ”الكاراتيه“ فقال إنها من أحب الألعاب له بشكل شخصي، متابعا ”لعبتها من سنة 1970“.

ووعد السيسي، فريال يوسف بأن يكون هناك اهتمام أكثر من جانب الدولة بتلك اللعبة، مردفا ”يا فريال إنتي شرفتنيا ورفعتي راسنا كلنا، أنا بشكرك وترجعي بألف سلامة أنتي وزملائك“.

وأصبحت فريال أشرف أول امرأة تحقق ميدالية ذهبية لمصر في تاريخها في الأولمبياد، عندما انتصرت في نهائي وزن فوق 61 كيلوغراما في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، السبت.

وهذه أول ذهبية لمصر في الأولمبياد منذ كرم جابر في منافسات المصارعة الحرة في أثينا 2004.

كما أنها الميدالية الثانية لمصر في الكاراتيه في طوكيو بعد حصول جيانا فاروق على برونزية في وزن أقل من 61 كيلوغراما، الجمعة.

وتغلبت فريال 2/0 على إيرينا زاريتسكا لاعبة أذربيجان في النهائي لترفع مصر رصيدها إلى ست ميداليات، وهو الأعلى لدولة عربية في نسخة أولمبية واحدة.

🚨عاجــل

فريال عبد العزيز تسطر اسمها بأحرف من ذهب وتهدي مصر أول ميدالية من المعدن النفيس في "طوكيو 2020" 👏🥇🇪🇬#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/1M2THe63Lc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 7, 2021

يذكر أن مصر نالت أربع ميداليات برونزية من بينها اثنتان في التايكوندو عبر سيف عيسى وهداية ملاك، وميدالية محمد إبراهيم ”كيشو“ في المصارعة الرومانية، بالإضافة إلى جيانا.

وصعق أحمد الجندي الجميع، عندما حقق فضية منافسات الخماسي بعد احتلاله المركز الثاني في المسابقة الأخيرة ليتقدم من المركز 11 إلى الثاني في الترتيب العام.