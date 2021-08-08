أبرز الأرقام بعد ختام أولمبياد طوكيو 2020

اختتمت في وقت سابق اليوم الأحد دورة ألعاب طوكيو الأولمبية الصيفية ليسدل بذلك الستار على الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام والذي استمر 16 يوما تخللتها الكثير من الإثارة والدراما في أماكن التنافس وخارجها.

وتربعت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش صدارة الترتيب العام لألعاب أولمبياد ”طوكيو 2020“ وذلك للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي، برصيد 113 ميدالية، متقدمة على الصين واليابان.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب العام لأولمبياد ”طوكيو 2020″، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021، برصيد 113 ميدالية (39 ذهبية و40 فضية و33 برونزية).

إطفاء الشعلة الأولمبية في طوكيو إيذانا بانتهاء الدورة (فيديو) https://t.co/liw0JEBvyo pic.twitter.com/Aw7hlsSaVm — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

بينما احتلت الصين المركز الثاني برصيد 88 ميدالية (38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية)، وتلتهما اليابان مستضيفة الدورة، في المرتبة الثالثة، بأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بحصدها 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية).

وفيما يلي ملخص لأهم الحقائق والأرقام الخاصة بالدورة المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا:

أعلى غلة عربية من الميداليات

حصد الرياضيون العرب ”أعلى غلة“ من الميداليات في تاريخ مشاركاتهم في تاريخ الأولمبياد.

الدول العربية حصدت 18 ميدالية مختلفة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“ (5 ذهبية، 4 فضية، 9 برونزية).

وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية، برصيد ميداليتين ذهبيتين، إضافة إلى ميدالية برونزية.

بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية.

تسلسل زمني لميداليات العرب في أولمبياد طوكيو 2020 https://t.co/vtAY94HrYn pic.twitter.com/4rIq04enct — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

17 رقما قياسيا عالميا

تأثير الجائحة السلبي على تدريبات الرياضيين لم يقلل من قوة المنافسات وشهدت الدورة تحطيم 17 رقما قياسيا عالميا مختلفا.

وشهدت منافسات التجديف التي تختلف في احتساب أرقامها عن بقية الرياضات طبقا لأحوال أماكن المنافسة خمسة أرقام جديدة.

وفي ألعاب القوى حطمت ثلاثة أرقام قياسية عن طريق النرويجي كارستن فارهولم في سباق 400 متر حواجز، والأمريكية سيدني ماكلوفلين في سباق السيدات، والفنزويلية يوليمار روخاس في الوثب الثلاثي للسيدات.

وتحطمت ثلاثة أرقام قياسية أخرى في سباقات الدراجات بينما ظهرت ستة أرقام قياسية جديدة في السباحة، كما شملت الأرقام الجديدة الرماية إلى جانب التسلق الرياضي في ظهورها الأولمبي الأول.

وحطم الرباع الجورجي لاشا تالاخادزه ثلاثة أرقام قياسية عالمية في مسابقة واحدة في رفعة النطر لوزن 109 كيلوجرامات للرجال إلى جانب رفعة الخطف والمجموع.

جدول ميداليات أولمبياد طوكيو.. أمريكا تنتزع الصدارة من الصين في اليوم الأخير https://t.co/Jhu2skDbc8 pic.twitter.com/sk0XmvhfdY — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

غياب الجمهور

أقيمت الدورة بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا سريع العدوى والانتشار ليقتصر التشجيع في المدرجات على المدربين وأفراد الطواقم الفنية والمسؤولين، وهذا قد يعني خسائر مالية كبيرة لطوكيو صاحبة الضيافة والتي كانت تأمل في تعويض بعض تكاليف التنظيم والاستضافة من خلال بيع التذاكر.

وكان منظمو الدورة يأملون في حضور جماهيري محدود بنسبة 50 % وبحد أقصى 10 آلاف مشجع من الجمهور المحلي، لكنهم اضطروا للتخلي عن فكرة الحضور الجماهيري كليا بعد إعلان طوكيو حالة الطوارىء للمرة الرابعة مع ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى.

وأضرت هذه الخطوات بقطاع الفنادق والمطاعم في العاصمة اليابانية وقد تتسبب في خسائر مالية كبيرة تصل إلى 151 مليار ين (1.4 مليار دولار) حسب أرقام معهد نومورا للأبحاث.

قالت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مصادر على علاقة بالأمر إن الحكومة اليابانية قررت إقامة أولمبياد طوكيو دون جماهير من خارج البلاد بسبب مخاوف من #كوفيد-19.

وأوضحت أن مراسم الافتتاح ستقام أيضا بدون جماهير.#إرم_سبورت pic.twitter.com/F63hL7ByK8 — إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2021

11 ألف رياضي

شارك في الدورة نحو 11 ألف رياضي عبر 42 موقعا في أنحاء البلاد بما في ذلك جزيرة هوكايدو الشمالية التي استضافت الحدث الأخير في الدورة وهو سباق الماراثون وذلك بسبب اعتدال درجة الحرارة فيها خلال الصيف.

وتنافس الرياضيون المنتمون إلى 205 لجان أولمبية وطنية وفريق من اللاجئين على 339 ميدالية.

وتقول اللجنة الأولمبية الدولية إن نصف عدد المشاركين تقريبا كان من العنصر النسائي في هذه الدورة ما يجعلها الأكثر مساواة بين الجنسين.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين ما بين الرابع و20 من فبراير/ شباط المقبل لتصبح ذلك العاصمة الصينية أول مدينة تستضيف دورتي الألعاب الصيفية والشتوية.

وستقام الدورة الصيفية المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس بداية من 27 يوليو/ تموز 2024، وفي ذلك تعهدت فرنسا بخطوات تهدف إلى الحفاظ على البيئة والالتزام ببنود اتفاقية باريس للمناخ عن طريق استخدام الطاقة المتجددة فقط ومن ثم التخلص من النفايات تماما.