عداء ماراثون يثير الغضب بأسوأ سلوك غير رياضي في أولمبياد طوكيو (فيديو)

أثار عداء الماراثون الفرنسي مرهاد أمدوني، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد انتشار لقطات فيديو له عبر الإنترنت وهو يطيح بزجاجات المياه المخصصة لرياضيين آخرين خلال ماراثون طوكيو 2020.

ويُظهر المقطع أمدوني وهو يطيح بالزجاجات من على طاولة كاملة قبل أن يأخذ واحدة لنفسه، وقد تعرض العداء الفرنسي لانتقادات بسبب تصرفه هذا الذي لا ينم على أي روح تتعلق بالرياضة الأولمبية، حتى إن البعض ذهب إلى حد بعيد ليقترح أن هذه التصرفات يجب أن تعتبر غشا.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن هذا التصرف دفع البعض لكتابة تغريدات تنتقده عبر تويتر، إذ قال أحدهم: ”يجب أن تؤدي مثل هذه التصرفات إلى استبعاد فوري من السباق، فضلا عن إيقاف طويل الأمد لجميع السباقات“.

وكتب أحد المتفرجين: ”أنا متأكد تماما من أنه لم يكن يمارس الدومينو ، هناك سبب واحد فقط لفعله ذلك. أتمنى أن يدرك بعد التفكير بهدوء ما هو الفعل الأناني الذي ارتكبه“.

ودافع بعض المعلقين عن تصرفات أمدوني، زاعمين أنها كانت خطأ، وأشاروا إلى أن هناك طاولة أخرى مكدسة بزجاجات المياه خلف المكان الذي حدثت فيها الواقعة.

واشتمل أحد هذه التبريرات على ما يلي: ”كان هناك طاولة عليها زجاجات ماء أخرى على الطريق بعيدا عن لقطة الكاميرا. يحاول بصدق التقاط واحدة أثناء الجري بسرعة 3 دقائق/ كم. كان من الصعب جدا القيام بذلك“.

ومع ذلك، لم يكن الجميع على استعداد لقبول هذه التفسيرات، حيث كتب أحد الغاضبين من تصرف العداء الفرنسي: ”هذا ليس أول ماراثون له. بالطبع يعرف كيف يلتقط زجاجة ماء أو كوب. هل يمكن أن تتخيل أنه أسقط صفا كاملا من الزجاجات؟ بأي حال من الأحوال هذا ليس متعمدا. هذه الروح الرياضية السيئة“.

وأمدوني هو بطل أوروبا الحالي لمسافة أكثر من 10000 متر، وليس له تاريخ في السلوك غير الرياضي.

واحتل أمدوني المركز السابع عشر في السباق، صباح الأحد، وفاز به الأسطورة الكينية إيليود كيبتشوغي، وحصل الهولندي عبدي ناجيي على الميدالية الفضية، بينما حصل شريكه في التدريبات بشير عبدي من بلجيكا على الميدالية البرونزية.