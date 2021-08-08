تسلسل زمني لميداليات العرب في أولمبياد طوكيو 2020

أسدل الستار، اليوم الأحد، على فعاليات منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وحصد الرياضيون العرب ”أعلى غلة“ من الميداليات في تاريخ مشاركاتهم.

وحصدت الدول العربية 18 ميدالية مختلفة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“ (5 ذهبيات، 4 فضيات، 9 برونزيات).

وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية، برصيد ميداليتين ذهبيتين، إضافة إلى ميدالية برونزية.

بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية.

وفيما يلي تسلسل زمني للميداليات العربية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد ختام المنافسات اليوم الأحد.

ونالت مصر ست ميداليات، وهي أكبر حصيلة لدولة عربية في نسخة واحدة من الألعاب الأولمبية. وتفوقت مصر على رقمها السابق والذي يبلغ خمس ميداليات في 1936 و2004 والمغرب والجزائر في 2000.

* السبت 24 يوليو:

1-التونسي محمد خليل الجندوبي (فضية-تايكواندو)

حصد الجندوبي أول ميدالية للعرب بفوزه بفضية وزن 58 كيلوغراما في التايكواندو، بعد خسارته في النهائي أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا.

وتفوق الجندوبي (19 عاما) في قبل النهائي على الكوري جانج جون بطل العالم 2019 والمصنف الأول عالميا.

وكانت هذه هي الميدالية 14 في تاريخ تونس، والفضية الثالثة لها.

التونسي محمد خليل الجندوبي يبلغ نهائي وزن 58 كيلوغراما في التايكوندو

التفاصيل.. https://t.co/qLSKrvYrzS#إرم_سبورت pic.twitter.com/IrDtVbjVCq — إرم سبورت (@EremSports) July 24, 2021

* الأحد 25 يوليو:

2-التونسي أحمد الحفناوي (ذهبية-سباحة)

انتظر جميع المتابعين حول العالم منافسة بين الأستراليين إليجاه وينينجتون ومواطنه جاك ماكلوجلين والأمريكي كيران سميث.

لكن السباح التونسي البالغ عمره 18 عاما، والذي شارك من الحارة الثامنة، بعد أن حقق أبطأ زمن بين المتأهلين للنهائي كان في المركز الثاني بعد مرور 200 متر ثم 350 مترا قبل أن يصعق الجميع ليحرز ذهبية سباق 400 متر حرة.

التونسي أحمد الحفناوي يهدي العرب أول ذهبية في أولمبياد طوكيو https://t.co/sW3Bk5HU5n pic.twitter.com/I6J4ShGUBI — إرم سبورت (@EremSports) July 25, 2021

وقال الأمريكي مايكل فيلبس الأكثر تتويجا بالميداليات الذهبية في تاريخ السباحة بالأولمبياد، عن انتصار الحفناوي ”أداء لا يصدق، أعتقد أنه كسر زمنه الشخصي بخمس ثوان تقريبا. الفارق بين هذه الألعاب والنسخ الماضية أن كل سباح في النهائي يملك فرصة الفوز بالذهبية. لا يهم هل تشارك من الحارة الأولى أو الثامنة أو الرابعة فالنتائج متقاربة“.

وهذه هي الذهبية الخامسة لتونس في تاريخها الأولمبي.

* الإثنين 26 يوليو:

3-الكويتي عبد الله الرشيدي (برونزية-رماية)

نال الكويتي عبد الله الرشيدي برونزية أطباق الاسكيت، وقال إنه يستهدف تحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024 حينما يكون عمره 60 عاما.

وشارك الرشيدي (57 عاما) في الأولمبياد للمرة السابعة، إذ كانت مشاركته الأولى في أتلانتا 1996، وحقق البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعد ميداليته في أولمبياد ريو 2016.

لكن الميدالية الأولى للرشيدي في ريو، جاءت تحت العلم الأولمبي بسبب إيقاف سابق للكويت من اللجنة الأولمبية الدولية.

4-المصرية هداية ملاك (برونزية-تايكواندو)

أصبحت هداية ملاك أول امرأة مصرية تحقق ميداليتين أولمبيتين. ونالت مواطنتها عبير عبد الرحمن برونزية في رفع الأثقال بأولمبياد بكين 2008، وفضية في لندن 2012، لكن الميدالية الثانية جاءت بعد إلغاء نتائج أول ثلاث رباعات عقب سقوطهن في اختبار منشطات خلال عملية إعادة فحص في 2016.

وكانت هداية نالت برونزية وزن 57 كيلوغراما في ريو، قبل خمسة أعوام، وحصدت في طوكيو البرونزية في وزن 67 كيلوغراما.

توجت المصرية هداية ملاك بالميدالية البرونزية في التايكوندو بفوز على الأمريكية بايجي ميكفيرسون، في وزن 67 كيلوغراما للسيدات.#إرم_سبورت pic.twitter.com/q6IxVi1D3U — إرم سبورت (@EremSports) July 26, 2021

5-المصري سيف عيسى (برونزية-تايكواندو)

بعد ربع ساعة من حصول مواطنته هداية على ميداليتها، جاء الدور على عيسى ليحصد ميداليته الأولى وكانت برونزية أيضا في وزن 80 كيلوغراما.

توج المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية لوزن 80 كغم رجال في التايكوندو، في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الاثنين، بعد فوزه على لاعب النرويج أندري أوردمان، بنتيجة (12-3).#إرم_سبورت pic.twitter.com/Eo1sl8Gf1Z — إرم سبورت (@EremSports) July 26, 2021

6-الأردني صالح الشرباتي (فضية-تايكواندو)

في 2016 منح أحمد أبو غوش ذهبية في التايكواندو للأردن، وبعد خمسة أعوام جاء الشرباتي ليحقق لبلاده ثاني ميدالية أولمبية في تاريخها بعد خسارته أمام الروسي مكسيم خرامتكوف في النهائي.

وقال الشرباتي (22 عاما) عن اللاعب الروسي ”إنه في غاية القوة.. تدربت معه في الأردن كثيرا ونحن مثل الأشقاء. أنا سعيد حقا بفوزه، وأنا سعيد بفوزي بالفضية هذه المرة، وفي باريس 2024 أريد الفوز بالذهبية“.

الأردني صالح الشرباتي يحرز فضية وزن 80 كيلوغراما في التايكوندو https://t.co/rTEwC4OC8Z pic.twitter.com/KcElKsBZfi — إرم سبورت (@EremSports) July 26, 2021

* السبت 31 يوليو:

7-القطري فارس إبراهيم (ذهبية-رفع الأثقال)

جاء الدور على قطر لتصبح الدولة العربية التاسعة التي تفوز بذهبية أولمبية بعدما انتزع الرباع فارس إبراهيم، ذهبية وزن 96 كيلوغراما في رفع الأثقال بسهولة.

وحقق إبراهيم مجموع 402 كيلوغرام، وهو رقم قياسي أولمبي، كما حقق رقما أولمبيا ويبلغ 225 كيلوغراما في رفعة النطر، وتفوق بفارق 15 كيلوغراما على الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز والجورجي أنطون بليسنوي صاحبي الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.

الرباع القطري ذو الأصول المصرية فارس ابراهيم حسونة يمنح #قطر أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها#أولمبياد_طوكيو #الألعاب_الأولمبية #Tokyo2020 pic.twitter.com/HkbJNp4hCs — إرم سبورت (@EremSports) July 31, 2021

* الأحد أول أغسطس:

8-القطري معتز برشم (ذهبية-ألعاب القوى)

”هل نستطيع الحصول على ذهبيتين؟“. ربما سيظل المشهد الأبرز في طوكيو 2020 عندما سأل برشم المسؤول الأولمبي عن إمكانية تتويجه هو والإيطالي جيانماركو تامبيري بذهبية القفز العالي.

فالمتسابق القطري ومنافسه الإيطالي، الذي تربطهما علاقة صداقة قوية، نجحا في تجاوز جميع الارتفاعات حتى 2.37 متر من المحاولة الأولى.

وفشل برشم وتامبيري في تجاوز ارتفاع 2.39 ليطلب منهما المسؤول الأولمبي خوض جولة فاصلة، لكن برشم سأل عن إمكانية الحصول على ذهبيتين، فوافق المسؤول الأولمبي ليحتفل المتسابق القطري مع صديقه الإيطالي.

وكتب برشم (30 عاما) على تويتر بعد حصوله على الذهبية ”كان قرار مشاركة الميدالية الذهبية الأولمبية قرارا عاطفيا خالصا واحتراما وحبا لزميلي المنافس.

”أعرف كم يعني الفوز بالذهب. فرصة مشاركة الذهب شيء سأعتز به لبقية حياتي“.

وفاز برشم بالذهبية التي تنقص حصيلته في مسيرته المذهلة.

ففي أولمبياد لندن 2012، حصل برشم على الميدالية البرونزية، والتي تم ترقيتها لاحقا إلى فضية، وحصل على فضية أخرى في أولمبياد ريو 2016 ثم فاز ببطولة العالم مرتين متتاليتين في 2017 و 2019.

وهذه أول مرة يتم فيها تقاسم ذهبية أولمبية في ألعاب القوى منذ أولمبياد ستوكهولم 1912 في الخماسي والعشاري.

القطري #معتز_برشم يحقق الميدالية الذهبية في ألعاب القوى للقفز العالي بأولمبياد طوكيو، لتكون الذهبية الأولى في ألعاب القوى والثانية في أولمبياد 2020.#إرم_سبورت#الألعاب_الأولمبية pic.twitter.com/w1Pfv1QuhW — إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2021

* الإثنين 2 أغسطس:

9-المغربي سفيان البقالي (ذهبية-ألعاب القوى)

احتكرت كينيا ذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع منذ أولمبياد لوس أنجليس 1984، لكن بدا أن ذلك ربما يتغير في طوكيو عندما فشل كونسيلوس كيبروتو في التأهل للأولمبياد.

وتأهل الثنائي الكيني بنجامين كيجن وأبراهام كيبيوت إلى النهائي، لكن الإثيوبي لاميتشا جيرما كان هو المرشح الأول.

وصعد البقالي إلى النهائي بعد تفوقه في السباق الثالث بالتصفيات، لكنه كان صاحب المركز 13 بين المتأهلين للنهائي بعد أن حقق ثماني دقائق و19 ثانية.

لكن يبدو أن العداء المغربي كان يحتفظ بأفضل ما لديه للنهائي، وعبر خط النهاية في ثماني دقائق و8.90 ثانية متفوقا بفارق 1.48 ثانية على جيرما فيما اكتفى كيجن بالمركز الثالث.

* الأربعاء 4 أغسطس:

10-المصري محمد إبراهيم ”كيشو“ (برونزية-المصارعة الرومانية)

عادت المصارعة المصرية إلى الواجهة مرة أخرى بعدما أصبح محمد إبراهيم ”كيشو“ أول مصارع منذ كرم جابر، يحرز ميدالية أولمبية لبلاده في هذه الرياضة.

وكان كيشو من المرشحين لتحقيق ذهبية وزن 67 كيلوغراما فيي المصارعة الرومانية، لكنه خسر في الدور قبل النهائي أمام الأوكراني بارفيز نسيبوف في الثالث من أغسطس آب.

وفي اليوم التالي تغلب كيشو على الروسي أرتيم سوركوف ليحقق البرونزية.

كيشو يحتفل مع مدربه بعد التتويج بالبرونزية.#إرم_سبورت pic.twitter.com/DQNy98USgb — إرم سبورت (@EremSports) August 4, 2021

11-السوري معن أسعد (برونزية-رفع الأثقال)

كانت الذهبية محسومة في وزن فوق 109 كيلوغرامات لصالح الرباع الجورجي لاشا تالاخادزه، وذهبت الفضية للإيراني علي داوودي بطل العالم للشباب.

لكن المنافسة على البرونزية كانت مشتعلة وقطع الرباع السوري خطوة كبيرة نحوها عندما رفع 190 كيلوغراما في الخطف متفوقا بستة كيلوجرامات على أقرب منافسيه.

وفي النطر رفع أسعد 234 كيلوغراما، وهو ما كان كافيا ليحقق البرونزية بفارق عشرة كيلوجرامات في المجموع عن الرباع التركمانستاني هوجا محمد تويتشييف.

وكانت هذه هي رابع ميدالية أولمبية في تاريخ سوريا، والأولى منذ 2004.

السوري معن أسعد يحرز برونزية رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو https://t.co/GCIRrvINNo pic.twitter.com/q553bUJSRZ — إرم سبورت (@EremSports) August 4, 2021

* الخميس 5 أغسطس:

12-الأردني عبد الرحمن المصاطفة (برونزية-كاراتيه)

طلبت اليابان وضع الكاراتيه في البرنامج الأولمبي في طوكيو 2020، على أمل أن تثبت مهد هذه الرياضة هيمنتها على اللعبة، وتحقق المزيد من الذهبيات.

لكن في اليوم الأول من منافسات وزن 57 كيلوغراما في فئة الكوميتيه فاجأ عبد الرحمن المصاطفة منافسيه ليتصدر المجموعة الثانية على حساب الفرنسي ستيفن دا كوستا بطل العالم.

وخسر المصاطفة في الدور قبل النهائي أمام التركي إراي صامدان؛ ليضمن البرونزية والميدالية الثالثة في تاريخ الأردن.

عبد الرحمن المصاطفة يضمن ميدالية للأردن 🇯🇴 ببلوغه نصف نهائي وزن أقل من 67 كغ في الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020#طوكيو2020 #Tokyo2020 pic.twitter.com/p6eE0CuKal — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

* الجمعة 6 أغسطس:

13-المصرية جيانا فاروق (برونزية-الكاراتيه)

كانت مصر تضع آمالها في تحقيق ميدالية في الكاراتيه على الثنائي علي الصاوي وجيانا فاروق.

لكن الصاوي خرج من المنافسات خالي الوفاض بعدما فشل في عبور دور المجموعات.

وتأهلت جيانا إلى الدور قبل النهائي في منافسات وزن تحت 61 كيلوغراما، حيث واجهت الصينية ين شياويان.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 لكن اللاعبة الصينية صعدت للنهائي بقرار من الحكم المغربي الزيتوني متيوط بعد انقسام آراء الحكام الأربعة الآخرين، لتكتفي جيانا بالميدالية البرونزية.

جيانا فاروق تمنح مصر أول ميدالية في الكاراتيه https://t.co/TxHI9LIgZQ pic.twitter.com/vipLKJFWzn — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

* السبت 7 أغسطس:

14-الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان (برونزية-الكرة الشاطئية)

نال الزوجي القطري برونزية الكرة الشاطئية للرجال بعد الفوز 21-12 و21-18 على ثنائي لاتفيا المكون من مارتنز بلافينس وإدجارز توكس في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

وهذه هي الميدالية الأولى على الإطلاق لأي دولة عربية في هذه اللعبة.

15-المصري أحمد الجندي (فضية- الخماسي الحديث)

حقق الجندي أول ميدالية أولمبية عربية في الخماسي الحديث بالألعاب الأولمبية.

واحتل الجندي المركز الخامس في السباحة، واكتفى بالمركز 22 في منافسات السلاح والمركز 18 في الفروسية ليصل رصيده إلى 809 نقاط، ويتأخر بفارق 50 نقطة عن البريطاني جو تشونج المتصدر قبل انطلاق المسابقة الأخيرة وهي اختراق الضاحية والرماية.

لكن الجندي انتفض وأنهى المسابقة الأخيرة في المركز الثاني ليضيف إلى رصيده 668 نقطة وينتزع الميدالية الفضية بمجموع 1477 نقطة متأخرا بخمس نقاط فقط عن تشونج.

المصري أحمد الجندي ينال الميدالية الفضية في الخماسي الحديث https://t.co/SCONxg9XcR pic.twitter.com/4yfkKlRYV2 — إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2021

16- البحرينية كالكيدان جيزاهيجني (فضية-ألعاب القوى)

نالت جيزاهيجني فضية سباق عشرة آلاف متر خلف الهولندية سيفان حسن، لتمنح البحرين الميدالية الأولمبية الرابعة في تاريخها وجميعها للسيدات في ألعاب القوى.

وكانت العداءة البحرينية في المركز الثالث بعد مرور تسعة آلاف متر، وفي النهاية انطلقت لتنتزع المركز الثاني من الإثيوبية ليتيسينبت جيدي.

كالكيدان جيزاهيجني تمنح البحرين الميدالية الفضية في سباق 10 آلاف متر https://t.co/SyUj2QolRk pic.twitter.com/mFN41mfOK1 — إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2021

17-المصرية فريال أشرف (ذهبية-الكاراتيه)

أصبحت فريال أشرف أول امرأة تحقق ميدالية ذهبية لمصر في تاريخها بالأولمبياد، كما منحت بلادها أول ذهبية منذ تتويج المصارع كرم جابر في 2004.

وتغلبت فريال 2-صفر على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا في نهائي وزن فوق 61 كيلوغراما لترفع مصر رصيدها إلى ست ميداليات، وهي أعلى حصيلة ميداليات لدولة عربية في نسخة واحدة من الأولمبياد.

وأبلغت فريال شبكة بي.إن سبورتس التلفزيونية ”الحمد لله، هذا أقل ما يمكن تقديمه لمصر. ما زلت أحاول استيعاب ما حدث“.

18-السعودي طارق حامدي (فضية-الكاراتيه)

كان اللاعب السعودي متقدما 4-1 على الإيراني سجاد كنج زادة في نهائي وزن فوق 75 كيلوغراما، عندما وجه ركلة قوية إلى وجه منافسه الذي سقط أرضا قبل أن يتم نقله خارج البساط على محفة.

وبعد نقاش قرر الحكام توجيه إنذار من الدرجة الرابعة إلى حامدي، ليتم استبعاده وتُحرم السعودية من الذهبية الأولى في تاريخها في الأولمبياد بعد فضية وبرونزيتين. وقال حامدي لشبكة بي.إن سبورتس ”قرار الطرد بداعي ضرب منافس. لا أريد التعليق على القرارات والحكم. طموحي كان الذهب وهذا ما تستحقه المملكة العربية السعودية. هذه هي الألعاب الأولمبية، ونحن بين الصفوة وكنا على قدر المسؤولية“.