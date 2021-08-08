إطفاء الشعلة الأولمبية في طوكيو إيذانا بانتهاء الدورة (فيديو)

أعلن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية انتهاء أولمبياد طوكيو الصيفي 2020، حيث تم إطفاء الشعلة الأولمبية إيذانا بالانتهاء.

إطفاء الشعلة الأولمبية إيذاناً بانتهاء دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020#Tokyo2020 #أولمبياد_طوكيو_2020 pic.twitter.com/kTNJQ5MI1k — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

وانطلقت مراسم ختام الأولمبياد الصيفي في العاصمة اليابانية اليوم الأحد بألعاب نارية وعروض جماعية ذكرت الرياضيين بمشاهد من الحياة اليومية العادية بعيدا عن قيود وتعقيدات الوقاية من فيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار الذي تسبب في تأجيل الدورة لعام كامل وأدى إلى إقامتها في ظل هذه الإجراءات المشددة.

وأمام مدرجات شبه خالية قدمت عروض راقصة وأخرى رياضية بالقرب من بعض الرياضيين الذين تجمعوا على العشب بهدف اتاحة تجربة مختلفة للرياضيين الذين أمضوا معظم الوقت طوال الدورة في غرفهم أو في مقار المنافسات والبطولات.

وجاءت مراسم الختام عكس توقعات وخطط المنظمين الذين أرادوا أن تكون الدورة بمثابة رمز لانتصار العالم على الجائحة لكن الحدث أقيم دون جمهور وسط تزايد في عدد حالات الإصابة بالعدوى كما لم تحقق الدورة الانتعاش الاقتصادي لليابان كما اعتقد في البداية.

ورفضت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المحلية المنظمة للدورة التعليق على الألعاب وفضلت الانتظار حتى إقامة الدورة البارالمبية التي تنطلق في 24 أغسطس آب الجاري.

واكتفت هاشيموتو بالقول في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الأحد ”لا يمكنني القول في المرحلة الحالية إننا حققنا نجاحا بنسبة 100 في المئة“.

وأضافت المسؤولة اليابانية ”لو سمحنا بحضور جماهيري لما تمكنا من ضمان السلامة العامة“.

وبملابس تقليدية أدت فرقة موسيقية نسائية النشيد الوطني للدولة المضيفة إيذانا بإسدال الستار على الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام.

وتم تسليم العلم الأولمبي لرئيسة بلدية باريس آن إيدالجو التي ستستضيف مدينتها الدورة الصيفية المقبلة في 2024.

وبعد ذلك أعلن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية انتهاء الدورة الصيفية الحالية رسميا قبل إطفاء الشعلة الأولمبية في الإستاد في نهاية مراسم الختام.

وخلال هذه المراسم تجمع عدة آلاف من مشجعي الرياضية وسط العاصمة الفرنسية ملوحين بأعلام فرنسا بعد انتقال الراية الأولمبية إلى بلادهم.

وكان من المقرر رفع علم أولمبي عملاق على برج إيفل لكن الخطة ألغيت بسبب هبوب رياح قوية.

وغادر كثير من الرياضيين اليابان قبل المراسم الختامية للدورة بسبب قيود كورونا أيضا.