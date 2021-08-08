برقصة لمايكل جاكسون.. الكوبي كروز يحتفل بذهبية وزن الخفيف في ملاكمة الرجال الأولمبية (فيديو)

فاز الكوبي آندي كروز على الأمريكي كيشون ديفيز في نهائي وزن الخفيف بمنافسات الملاكمة للرجال في أولمبياد طوكيو، اليوم الأحد.

ونال ديفيز الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الخاسرين في قبل النهائي وهما الأرميني هوفهانيس باتشكوف والأسترالي هاري جارسايد.

وقام كروز بالاحتفال بطريقة مميزة عقب الفوز على نظيره الأمريكي، حيث قام بالرقص على طريقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

Que figuraça o Andy Cruz. Quarto ouro do boxeo cubano em #Tokyo2020 pic.twitter.com/xyyE3bkHty — Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) August 8, 2021

وفي منافسات أخرى، فازت الأيرلندية كيلي آن هارينغتون على البرازيلية بياتريز فيريرا لتحصد ذهبية وزن الخفيف في الملاكمة للسيدات.

وحصلت فيريرا على الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الخاسرتين في قبل النهائي وهما الفنلندية ميرا بوتكونن والتايلاندية سودابورن سيسوندي.

كرة السلة

كما أحرزت الولايات المتحدة ذهبية منافسات كرة السلة للسيدات بالأولمبياد للمرة السابعة على التوالي بعد الفوز 90-75 على اليابان، يوم الأحد.

وكانت فرنسا قد نالت البرونزية بعد الفوز 91-76 على صربيا أمس السبت.

ولم تخسر أمريكا الذهبية سوى ثلاث مرات منذ إدراج منافسات السيدات في أولمبياد مونتريال 1976.

ووضحت نية المنتخب الأمريكي منذ البداية بعد إنهاء الربع الأول لصالحه 23-14.

وتحسن أداء اليابان في الربع الثاني لكن النتيجة ظلت في صالح أمريكا لينتهي الشوط الأول 50-39.

وحسمت لاعبات أمريكا المواجهة في الربع الثالث إذ ارتفع الفارق إلى 19 نقطة.

وكانت بريتني غرينر الأكثر تسجيلا في صفوف أمريكا برصيد 30 نقطة وخلفها أغا ويلسون ولها 19 نقطة.

وأمس السبت أحرزت أمريكا ذهبية منافسات الرجال بعد الفوز 87-82 على فرنسا.