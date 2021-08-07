جدول ميداليات أولمبياد طوكيو.. حصاد عربي مميز.. والصين تواصل الصدارة

زين اللاعبون العرب بإنجازهم وتحقيقهم عدة ميداليات اليوم الـ15 من منافسات دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، حيث حصد الرياضيون العرب 5 ميداليات مختلفة ما بين ذهبية و3 فضيات وبرونزية.

وفي سباق 10 آلاف متر سيدات، حققت البحرينية كالكيدان جيزاهين الميدالية الفضية، ضمن منافسات النهائي بوقت 29:56.18.

وفي كاراتيه كوميتيه +61 كغم سيدات، حققت فريال أشرف ذهبية مصر الأولى في المنافسات، بعد فوزها في المباراة النهائية على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا، بنتيجة 2-0.

وفي كاراتيه كوميتيه +75 كغم رجال، حقق السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية، بعد خسارته المباراة النهائية بنتيجة 4-0 أمام الإيراني سجاد قنجزاده.

وفي خماسي حديث رجال، حقق المصري أحمد الجندي الميدالية الفضية، في مسابقات الجري والرماية، حيث جمع إجمالي 1477 نقطة.

بينما خسر منتخب مصر لكرة اليد مواجهته الحاسمة مع إسبانيا، للمنافسة على الميدالية البرونزية، بنتيجة 31-33.

وبعد وقت إضافي، فازت البرازيل 2-1 على إسبانيا لتتوج بالميدالية الذهبية لمنافسة كرة القدم للرجال، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة النهائية.

وفازت المكسيك على اليابان صاحبة الضيافة، أمس الجمعة، لتضمن الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وزير الرياضة السعودي يمنح طارق حامدي مكافأة "ميدالية ذهبية" https://t.co/R39HW7sTOH pic.twitter.com/JmsHNxJpiM — إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2021

صدارة الصين

واصلت الصين صدارتها للمنافسات بـ87 ميدالية تنوعت ما بين (38 ذهبية، 31 فضية، 19 برونزية)، إذ أضافت ميداليتين ذهبيتين جديدتين لرصيدها بفضل الثنائي صن مينييا، وشو شيشياو، في سباق القوارب سيدات، وكاو يوان في الغطس رجال.

وواصلت الولايات المتحدة الأمريكية ملاحقة الصين، حيث رفعت رصيد ميدالياتها إلى 108 ميداليات (36 ذهبية، 39 فضية، و33 برونزية).

وحققت الولايات المتحدة حصيلة قياسية من الميداليات الذهبية اليوم بحصد 5 ميداليات ذهبية، عن طريق فريق الرجال في سباق التتابع 4 مرات 400 متر، وفريق السيدات في نفس المسافة، كما حقق فريق الولايات المتحدة ذهبية كرة السلة للرجال للمرة الرابعة على التوالي، وفريق السيدات لكرة الماء، ونيلي كوردا في الغولف.

وعززت اليابان مركزها الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 56 ميدالية (27 ذهبية، 12 فضية، و17 برونزية). وأضافت اليابان 3 ميداليات ذهبية جديدة لرصيدها عن طريق يوي سوساكي في المصارعة سيدات، وتاكوتو أوتوغورو في المصارعة رجال، وفريق اليابان في منافسات البايسبول للرجال.

وحتى الآن حقق الرياضيون العرب 18 ميدالية في طوكيو (5 ذهبيات، 5 فضيات، و8 برونزيات)، جاءت كالتالي:

قطر: 2 ذهبية و1 برونزية

مصر: 1 ذهبية و1 فضية و4 برونزيات

تونس: 1 ذهبية و1 فضية

المغرب: 1 ذهبية

الأردن: 1 فضية و1 برونزية

السعودية: 1 فضية

البحرين: 1 فضية

الكويت: 1 برونزية

سوريا: 1 برونزية