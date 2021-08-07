وزير الرياضة السعودي يمنح طارق حامدي مكافأة "ميدالية ذهبية"‎

أكد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على أنه سوف يتم تكريم لاعب الكاراتيه طارق حامدي، بمكافأة الميدالية الذهبية، ومنحه مكافأة قدرها 5 ملايين ريال، بعد إنجازه، يوم السبت، بحصوله على الميدالية الأولى للسعودية خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث حصد فضية منافسات الكاراتيه رجال وزن 75 كغم ”كومتيه“.

وفقد السعودي طارق فرصة تاريخية لحصد الميدالية الذهبية، بعد خسارته في المباراة النهائية من منافسات الكاراتيه لحساب منافسه الإيراني سجاد كنج زادة، بقرار تحكيمي.

وكان طارق يتقدم بنتيجة (4-1) ويتفوق على منافسه قبل دقيقتين من نهاية اللقاء، إلا أنه اركتب خطأ فنيا ونال إنذارا من الدرجة الرابعة، بسبب ”اللعب العنيف“ وفقا لقرار الحكم، ليخسر اللقاء ويكتفي بالميدالية الفضية.

وقرر الحكم طرد حامدي، بسبب ركل وجه منافسه سجاد معتبرا اللعبة عنيفة، لتذهب الميدالية الذهبية إلى الإيراني سجاد، الذي سقط على الأرض مصابا وخرج من الصالة على المحفة.

وكتب الفيصل عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“: ”الحمدلله.. ألف مبروك للوطن وألف مبروك لبطلنا العالمي طارق حامدي“.

وتابع: ”كنت في الموعد يا بطل بتميزك ونجاحك وإنجازك لوطنك.. أنت الفائز وبطل (الذهب) في عيون كل المنصفين“.

لأنه البطل في عيوننا جميعاً 🇸🇦🇸🇦 فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم

في #طوكيو2020 🦅👏🏼 تستاهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/jL6X2yy2RG — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 7, 2021

وكتب في تغريدة لاحقة عبر ”تويتر“: ”لأنه البطل في عيوننا جميعا، سيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم“.

كما نشر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية، صورة للفيصل وهو يقبل رأس حامدي، بعد تتويجه بالفضية، في بادرة لاقت استحسان الوسط الرياضي السعودي.

من جانبه، فسر عماد المالكي، كابتن المنتخب السعودي للكاراتيه، الأمر عبر حسابه على تويتر، قائلا: ”لكثرة الأسئلة قوة الضربة يحددها الدكتور والحكام.. ولأن الإيراني يعرف بأنها فرصته الوحيدة قرر عدم النهوض وترك الأمر للحكام وهذا ما حصل.. بوجهة نظري من الشاشة لا أرى أنها تستحق طرد طارق وأرى أن الذهب سلب منا“.

وهذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها بعد العداء هادي صوعان في سباق 400 م حواجز في ألعاب سيدني 2000.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية يقبل رأس #طارق_حامدي بعد فوزه بالميدالية الفضية في الكاراتيه حيث خسر المباراة النهائية أمام منافس إيراني وسط جدل تحكيمي.#طوكيو2020 #طوكيو #أولمبياد_طوكيو_2020 #Tokyo2020 pic.twitter.com/Bx7hMb4QQJ — إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2021

وقال حامدي لشبكة (بي.إن سبورتس) الرياضية: ”قرار الطرد بداعي ضرب منافس. لا أريد التعليق على القرارات والحكم“ وأضاف ضاحكا ”لكن الحمد لله“.

وتابع: ”كان طموحي الذهب وهذا ما تستحقه السعودية. هذه هي الألعاب الأولمبية ونحن بين الصفوة وكنا على قدر المسؤولية“.

وواصل: ”أنا فخور بتحقيق الميدالية الوحيدة للسعودية (في ألعاب طوكيو) وكنت أريد الذهب لكن أتمنى التعويض في بطولة العالم في دبي رغم أن ذهبية الأولمبياد لا تعوض“.