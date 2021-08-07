فرحة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بفوز طارق حامدي (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يظهر فرحة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي بفوز طارق حامدي في الكاراتيه.

وضمن طارق حامدي ميدالية للسعودية في الكاراتيه، بوزن أكثر من 75 كيلوغراما، في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم السبت.

وبدت ملامح الفرحة واضحة على الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي.

وخسر طارق حامدي النزال الأول أمام الكرواتي إيفان كيفيسيتش بنتيجة 2/3، ثم تجاوز خصمه الثاني الأمريكي براين إير بنتيجة 1/4، وتعادل 0/0 مع الإيراني سجاد جانج زاده، قبل أن ينجح في تجاوز خصمه الرابع الكندي جايسينسكي بنتيجة 10/3.

ويأمل طارق حامدي أن يهدي بلاده الميدالية الذهبية بعد تأهله ثانيا إلى الدور نصف النهائي.

وحضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى جانب عدد من الرياضيين السعوديين في أولمبياد طوكيو 2020.