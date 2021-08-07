منتخب مصر يخسر الميدالية البرونزية أمام إسبانيا في كرة اليد

فشل منتخب مصر لكرة اليد في نيل الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، بعد خسارته 33/31 أمام منافسه الإسباني، في مباراة المركز الثالث، اليوم السبت.

وحصل المنتخب المصري على المركز الرابع، وهو إنجاز تاريخي لم يحققه أي منتخب عربي أو أفريقي سابقا.

وفي وقت لاحق يلعب المنتخب الفرنسي مع الدنمارك على الميدالية الذهبية.

وهذه البرونزية الرابعة لمنتخب إسبانيا في الأولمبياد، إذ لم يسبق له بلوغ النهائي رغم فوزه ببطولة العالم مرتين وبطولة أوروبا في مناسبتين أيضا.

وكان منتخب مصر يأمل أن يحقق أول ميدالية له في لعبة جماعية، لكنه خسر أمام فرنسا في الدور قبل النهائي ثم إسبانيا.

وجاء الشوط الأول متكافئا وتبادل الفريقان التقدم قبل أن يحرز إسبانيا هدفين متتاليين في آخر خمس دقائق ليتفوق 17/14.

وحافظ بطل أوروبا على تفوقه بثلاثة أهداف لينهي الشوط الأول 19-16.

وبعد تقدم إسبانيا 20/17 في بداية الشوط الثاني انتفض المنتخب المصري ليدرك التعادل في الدقيقة 37 بعد أداء مميز من الحارس كريم هنداوي والثنائي يحيى خالد وحسن قداح.

واستمر الوضع كما هو، إذ كان منتخب إسبانيا يتقدم ويدرك مصر التعادل.

وأُتيحت لمنتخب مصر عدة فرص لانتزاع التقدم لكن الحارس الإسباني غونزالو دي بارغاس وقف عائقا أمام محاولات لاعبي مصر.

وسجل أليكس دوشباييف وراؤول إنتريريوس هدفين ليتقدم إسبانيا 30/28.

وقلص عمر الوكيل الفارق لكن دوشباييف أعاد تفوق إسبانيا بفارق هدفين قبل دقيقتين ونصف من النهاية.

واستغل يحيى عمر النقص العددي في صفوف إسبانيا ليجعل النتيجة 31/30، لكن دوشباييف سرعان ما أعاد الفارق مرة ثالثة إلى هدفين.

وجعل محمد ممدوح النتيجة 32-31 لصالح إسبانيا مع تبقي 34 ثانية على النهاية، لكن إنتريريوس حسم البرونزية بهدف آخر.